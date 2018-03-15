У Києві чоловік кинув гранату в патрульних

В Деснянському районі Києва затримали чоловіка, що намагався підірвати патрульних поліцейських.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Опів на четверту ранку в Деснянському районі столиці на проспекті Маяковського наряд патрульної поліції зупинив для перевірки перехожого, який викликав підозру. Чоловік змінив напрям руху, щоб уникнути зустрічі з поліцейськими", - розповів він.

За його словами, під час перевірки документів і поверхового огляду у чоловіка виявили речовину схожу на наркотичну.

"Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Далі, коли продовжили огляд, громадянин вихопив предмет схожий на гранату і кинув під ноги поліцейським", - сказав Тракало.

Він розповів, що предмет вибухнув, але патрульним вдалося уникнути поранення.

"Від вибуху механічні пошкодження отримав автомобіль. Зловмисника затримали. В нього вилучили також саморобний ніж (заточку) і предмет схожий на саморобний пістолет. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК. Встановлено що це місцевий житель 1988 року народження", - розповів Тракало.

фото: Олексій Білошицький

фото: Олексій Білошицький

фото: Олексій Білошицький

За його словами, Деснянським відділок поліції розпочав кримінальне провадження за статтею 348 ККУ (Посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.