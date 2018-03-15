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В Киеве мужчина бросил гранату в полицейских

Четверг, 15 марта 2018, 11:59

В Деснянском районе Киева задержали мужчину, который пытался взорвать патрульных полицейских.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"В половине четвертого утра в Деснянском районе столицы на проспекте Маяковского наряд патрульной полиции остановил для проверки прохожего, который вызвал подозрение. Мужчина изменил направление движения, чтобы избежать встречи с полицейскими", - рассказал он.

По его словам, во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество похожее на наркотическое.

"Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Далее, когда продолжили осмотр, гражданин выхватил предмет, похожий на гранату и бросил под ноги полицейским", - сказал Тракало.

Он рассказал, что предмет взорвался, но патрульным удалось избежать ранения.

 
ФОТО: АЛЕКСей БИЛОШИЦЬКИЙ
 
ФОТО: АЛЕКСей БИЛОШИЦЬКИЙ
 
ФОТО: АЛЕКСей БИЛОШИЦЬКИЙ

"От взрыва механические повреждения получил автомобиль. Злоумышленника задержали. У него изъяли также самодельный нож (заточку) и предмет, похожий на самодельный пистолет. Мужчину задержали в порядке статьи 208 КПК. Установлено, что это местный житель 1988 года рождения", - рассказал Тракало.

По его словам, Деснянским отделом полиции начато уголовное производство по статье 348 ККУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Александр Шумилин, УП
Темы: полицияКиев
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