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У Греції затримали 132 українці за перевезення нелегалів – МЗС

Четвер, 15 березня 2018, 11:58

У Греції затримали 148 громадян України, 132 з яких – за обвинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це на брифінгу 15 березня заявив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За результатами зустрічі в Міністерстві юстиції Греції минулого тижня грецька сторона повідомила, що станом на 5 березня 2018 року в Греції затримані і утримуються 148 громадян України. 105 із них засуджені до різних термінів покарання, по 43 проходять слідчі дії, або ж справа знаходиться на етапі досудового розслідування", - сказав він.

За словами Кирилича, серед затриманих громадян України – члени екіпажів іноземних суден і люди, затримані за перевезення нелегальних мігрантів.

"132 затримані саме за перевезення нелегальних мігрантів", - розповів представник МЗС.

Він додав, що 16 громадян України були звільнені за рішенням суду достроково в 2017 році, ще трьох звільнили у 2018 році.

"Ми продовжуємо констатувати висхідну динаміку затримань громадян України за перевезення нелегальних мігрантів", - зазначив Кирилич.

За законами Греції, за перевезення нелегальних мігрантів передбачено до 25 років позбавлення волі.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСГреція
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