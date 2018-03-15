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В Греции задержаны 132 украинца за перевозку нелегалов – МИД

Четверг, 15 марта 2018, 11:58

В Греции задержали 148 граждан Украины, 132 из которых – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом на брифинге 15 марта заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и удерживаются 148 граждан Украины. 105 из них осуждены к разным срокам наказания, по 43 проходят следственные действия, либо же дело находится на этапе досудебного расследования", - сказал он.

По словам Кирилича, среди задержанных граждан Украины – члены экипажей иностранных суден и люди, задержанные за перевозку нелегальных мигрантов.

"132 задержаны именно за перевозку нелегальных мигрантов", - рассказал представитель МИД.

Он добавил, что 16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще троих освободили в 2018 году.

"Мы продолжаем констатировать восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов", - отметил Кирилич.

По законам Греции, за перевозку нелегальных мигрантов предусмотрено до 25 лет лишения свободы.

Темы: МИДГреция
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