У Києві обікрали квартиру заступника міністра закордонних справ

У Києві невідомі обікрали квартиру заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах.

Злочинці зламали замки та проникли у квартиру заступника міністра у Дніпровському районі столиці. Невідомі вкрали телефон, комп'ютер і годинник.

Про пограбування стало відомо 13 березня і відповідно розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу – "крадіжка".

Точна дата злочину ще не встановлена. Пограбування могло відбутися з 9 по 13 березня.