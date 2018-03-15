В Киеве обокрали квартиру замминистра иностранных дел

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Четверг, 15 марта 2018, 13:50

В Киеве неизвестные обокрали квартиру заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Преступники взломали замки и поникли в квартиру замминистра в Днепровском районе столицы. Неизвестные украли телефон, компьютер и часы.

Об ограблении стало известно 13 марта и соответственно начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса - "кража".

Точная дата преступления еще не установлена. Ограбление могло произойти с 9 по 13 марта.

Украинская правда
Темы: Киев криминал
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