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В Киеве обокрали квартиру замминистра иностранных дел

Четверг, 15 марта 2018, 12:50

В Киеве неизвестные обокрали квартиру заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Преступники взломали замки и проникли в квартиру замминистра в Днепровском районе столицы. Неизвестные украли телефон, компьютер и часы.

Об ограблении стало известно 13 марта и соответственно начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса - "кража".

Точная дата преступления еще не установлена. Ограбление могло произойти с 9 по 13 марта.

Украинская правда
Темы: Киевкриминал
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