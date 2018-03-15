Помер військовий, який був поранений в АТО

В Обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова у Дніпрі від кульового поранення в голову помер військовослужбовець Національної гвардії України Марк Гудзовський.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Гудзовський служив в окремому загоні спеціального призначення військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання.

10 березня під час виконання бойового завдання поблизу селища Водяне під Маріуполем він отримав кульове поранення у голову.

Повідомляється, що попри зусилля медиків, не приходячи до свідомості, 14 березня 20-річний Марк Гудзовський пішов із життя.