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Помер військовий, який був поранений в АТО

Четвер, 15 березня 2018, 13:15

В Обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова у Дніпрі від кульового поранення в голову помер військовослужбовець Національної гвардії України Марк Гудзовський.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Гудзовський служив в окремому загоні спеціального призначення військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання.

 

10 березня під час виконання бойового завдання поблизу селища Водяне під Маріуполем він отримав кульове поранення у голову.

Повідомляється, що попри зусилля медиків, не приходячи до свідомості, 14 березня 20-річний Марк Гудзовський пішов із життя.

Українська правда
Теми: ДонбасАТОНацгвардіяМВС
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