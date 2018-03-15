Умер военный, получивший ранения в АТО
Четверг, 15 марта 2018, 13:15
В Областной клинической больницы им. Мечникова в Днепре от пулевого ранения в голову скончался военнослужащий Национальной гвардии Украины Марк Гудзовский.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Отмечается, что Гудзовский служил в отдельном отряде специального назначения военной части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения.
10 марта во время выполнения боевой задачи вблизи поселка Водяное под Мариуполем он получил пулевое ранение в голову.
Несмотря на усилия медиков, не приходя в сознание, 14 марта 20-летний Марк Гудзовский ушел из жизни.
Украинская правда