Умер военный, получивший ранения в АТО

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Четверг, 15 марта 2018, 14:15

В Областной клинической больницы им. Мечникова в Днепре от пулевого ранения в голову скончался военнослужащий Национальной гвардии Украины Марк Гудзовский.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Гудзовский служил в отдельном отряде специального назначения военной части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения.

 

10 марта во время выполнения боевой задачи вблизи поселка Водяное под Мариуполем он получил пулевое ранение в голову.

Несмотря на усилия медиков, не приходя в сознание, 14 марта 20-летний Марк Гудзовский ушел из жизни.

Украинская правда
Темы: Донбасс АТО Нацгвардия МВД
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