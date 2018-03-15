У кримському "Артеку" проведуть "передвиборчий референдум"

Окупаційна влада незаконно анексованого Росією Криму 16 березня планує провести в дитячому таборі "Артек" "референдум", що стосується майбутніх виборів президента РФ.

Про це повідомляє прес-служба табору.

"На голосування буде винесено напуття майбутньому президентові Російської Федерації на десятиліття дитинства з конкретними пропозиціями щодо пріоритетів державної політики в галузі дитинства", - пояснюють там суть "опитування".

Керівництво табору планує надрукувати бюлетені, облаштувати інформаційні стенди, кабінки та урни для голосування.

"Результати референдуму зафіксує лічильна комісія з числа дітей і вожатих", - йдеться в повідомленні.

Результати "опитування" оголосять 16 березня в 20:00 за московським часом під час відкриття 3 зміни.