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В крымском "Артеке" проведут "предвыборный референдум"

Четверг, 15 марта 2018, 13:19

Оккупационная власть незаконно аннексированного Россией Крыма 16 марта планирует провести в детском лагере "Артек" "референдум", касающийся предстоящих выборов президента РФ.

Об этом сообщает пресс-служба лагеря.

"На голосование будет вынесено напутствие будущему президенту Российской Федерации на десятилетие детства с конкретными предложениями по приоритетам государственной политики в области детства", - объясняют там суть "опроса".

Руководство лагеря планирует напечатать бюллетени, обустроить информационные стенды, кабинки и урны для голосования.

"Результаты референдума зафиксирует счетная комиссия из числа детей и вожатых", – говорится в сообщении.

Результаты "опроса" огласят 16 марта в 20:00 по московскому времени во время открытия 3 смены.

Украинская правда

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Темы: КрымоккупацияАртекРосcиявиборы
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