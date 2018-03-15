В крымском "Артеке" проведут "предвыборный референдум"

Оккупационная власть незаконно аннексированного Россией Крыма 16 марта планирует провести в детском лагере "Артек" "референдум", касающийся предстоящих выборов президента РФ.

Об этом сообщает пресс-служба лагеря.

"На голосование будет вынесено напутствие будущему президенту Российской Федерации на десятилетие детства с конкретными предложениями по приоритетам государственной политики в области детства", - объясняют там суть "опроса".

Руководство лагеря планирует напечатать бюллетени, обустроить информационные стенды, кабинки и урны для голосования.

"Результаты референдума зафиксирует счетная комиссия из числа детей и вожатых", – говорится в сообщении.

Результаты "опроса" огласят 16 марта в 20:00 по московскому времени во время открытия 3 смены.