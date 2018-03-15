Лавров перечепився і впав, виходячи на сцену форуму в Росії

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Четвер, 15 березня 2018, 15:28

З міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим стався конфуз під час форуму "Росія - країна можливостей": він спіткнувся, піднімаючись на головну сцену.

Цей момент сфотографував кореспондент Ura.ru, а через деякий час фотографії були видалені, пише "Московский комсомолец".

Лавров упав на коліна, але швидко піднявся на ноги.

 
фото ще можна знайти в мережі

"Перечепився! Добре, що на сходинці, а не на дипломатичному фронті!" - віджартувався глава МЗС РФ.

Ця фразу записала на відео одна з учасниць форуму.

Теми: Росія
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