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Лавров перечепився і впав, виходячи на сцену форуму в Росії

Четвер, 15 березня 2018, 14:28

З міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим стався конфуз під час форуму "Росія - країна можливостей": він спіткнувся, піднімаючись на головну сцену.

Цей момент сфотографував кореспондент Ura.ru, а через деякий час фотографії були видалені, пише "Московский комсомолец".

Лавров упав на коліна, але швидко піднявся на ноги.

 
фото ще можна знайти в мережі

"Перечепився! Добре, що на сходинці, а не на дипломатичному фронті!" - віджартувався глава МЗС РФ.

Ця фразу записала на відео одна з учасниць форуму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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