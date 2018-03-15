Лавров оконфузился на форуме "Россия – страна возможностей"

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Четверг, 15 марта 2018, 15:28

С министром иностранных дел России Сергеем Лавровым произошел конфуз во время форума "Россия – страна возможностей": он споткнулся, поднимаясь на главную сцену.

Этот момент сфотографировал корреспондент Ura.ru, а через некоторое время фотографии были удалены, пишет "Московский комсомолец".

Оступившись, Лавров быстро поднялся на ноги.

 
фото еще можно найти в сети

"Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!" – отшутился глава МИД РФ.

Эта фразу записала на видео одна из участниц форума.

Темы: Росcия
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