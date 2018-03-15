У Борисполі аварійно сів літак МАУ

В аеропорту Бориспіль здійснив аварійну посадку літак рейсом Гельсінкі-Бориспіль.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар аеропорту "Бориспіль" Тетяна Ярош.

"Аварійна посадка була. Це рейс Гельсінкі-Бориспіль. Там технічні проблеми були. Але все нормально. Посадка пройшла вдало. 46 осіб на борту", - сказала вона.

За її словами, рейс здійснювали Міжнародні авіалінії України.

У Бориспільському районному відділку ДСНС Українській правді підтвердили, що о 14.35 з київського управління до них надійшла вказівка виїхати у аеропорт, де здійснює аварійну посадку літак.

За словами представника ДСНС, через кілька хвилин їм повідомили, що літак вдало приземлився, і вказівку скасували.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", з посиланням на прес-службу МАУ, у літака сталася тимчасова відмова обладнання.