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У Борисполі аварійно сів літак МАУ

Четвер, 15 березня 2018, 14:38

В аеропорту Бориспіль здійснив аварійну посадку літак рейсом Гельсінкі-Бориспіль.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар аеропорту "Бориспіль" Тетяна Ярош.

"Аварійна посадка була. Це рейс Гельсінкі-Бориспіль. Там технічні проблеми були. Але все нормально. Посадка пройшла вдало. 46 осіб на борту", - сказала вона.

За її словами, рейс здійснювали Міжнародні авіалінії України.

У Бориспільському районному відділку ДСНС Українській правді підтвердили, що о 14.35 з київського управління до них надійшла вказівка виїхати у аеропорт, де здійснює аварійну посадку літак.

За словами представника ДСНС, через кілька хвилин їм повідомили, що літак вдало приземлився, і вказівку скасували.  

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", з посиланням на прес-службу МАУ, у літака сталася тимчасова відмова обладнання. 

Олександр Шумілін, УП
Теми: Бориспільавіа
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