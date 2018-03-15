В Борисполе аварийно сел самолет МАУ

В аэропорту Борисполь совершил аварийную посадку самолет рейсом Хельсинки-Борисполь.



Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.



"Аварийная посадка была. Это рейс Хельсинки-Борисполь. Там технические проблемы были. Но все нормально. Посадка прошла удачно. 46 человек на борту", - сказала она.



По ее словам, рейс осуществляли Международные авиалинии Украины.



В Бориспольском районном отделении ДСНС Украинской правде подтвердили, что в 14.35 из киевского управления к ним поступило указание выехать в аэропорт, где совершает аварийную посадку самолет.



По словам представителя ДСНС, через несколько минут им сообщили, что самолет удачно приземлился, и указание отменили.