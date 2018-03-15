В Борисполе аварийно сел самолет МАУ
В аэропорту Борисполь совершил аварийную посадку самолет рейсом Хельсинки-Борисполь.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.
"Аварийная посадка была. Это рейс Хельсинки-Борисполь. Там технические проблемы были. Но все нормально. Посадка прошла удачно. 46 человек на борту", - сказала она.
По ее словам, рейс осуществляли Международные авиалинии Украины.
В Бориспольском районном отделении ДСНС Украинской правде подтвердили, что в 14.35 из киевского управления к ним поступило указание выехать в аэропорт, где совершает аварийную посадку самолет.
По словам представителя ДСНС, через несколько минут им сообщили, что самолет удачно приземлился, и указание отменили.