В Борисполе аварийно сел самолет МАУ

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Четверг, 15 марта 2018, 15:38

В аэропорту Борисполь совершил аварийную посадку самолет рейсом Хельсинки-Борисполь.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.

"Аварийная посадка была. Это рейс Хельсинки-Борисполь. Там технические проблемы были. Но все нормально. Посадка прошла удачно. 46 человек на борту", - сказала она.

По ее словам, рейс осуществляли Международные авиалинии Украины.

В Бориспольском районном отделении ДСНС Украинской правде подтвердили, что в 14.35 из киевского управления к ним поступило указание выехать в аэропорт, где совершает аварийную посадку самолет.

По словам представителя ДСНС, через несколько минут им сообщили, что самолет удачно приземлился, и указание отменили.

Темы: Борисполь авиа
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