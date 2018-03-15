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США, Німеччина, Британія і Франція спільно заявили про роль РФ в отруєнні Скрипаля

Четвер, 15 березня 2018, 14:44

США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність.

Про це йдеться у заяві лідерів чотирьох держав, розміщеній на сайті німецького уряду.

Трамп, Мей, Меркель та Макрон наголошують, що військову нервово-паралітичну речовину, розроблену в Росії, вперше після Другої світової війни використано для нападу в Європі.

"Це є нападом на суверенітет Сполученого Королівства. Така практика явно порушує положення Конвенції про хімічну зброю і міжнародне право. Це загрожує всій нашій безпеці", - йдеться у заяві.

Лідери зазначають, що Британія докладно роз’яснила своїм партнерам, що відповідальність за цей напад швидше за все буде нести Росія. Вони підтримують оцінку Сполученого Королівства, що Росія не надала правдоподібного альтернативного пояснення у справі Скрипаля.

"Відмова Росії відповісти на законні питання уряду Сполученого Королівства є додатковим доказом її відповідальності. Ми закликаємо Росію прокоментувати будь-які питання, пов'язані з нападом в Солсбері", - стверджується у заяві.

Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новічок" Організації із заборони хімічної зброї (OPCW).

"Наші побоювання посилюються в умовах минулих випадків безвідповідальної поведінки Росії у інших сферах. Ми закликаємо Росію виконати свої обов'язки члена Ради Безпеки ООН, підтримувати міжнародний мир і безпеку", - закликали Трамп, Мей, Макрон та Меркель.

Нагадаємо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Речовина "Новічок", якою отруїли Сергія Скрипаля та його доньку, була розроблена та виготовлена у російському місті Шихани (Саратівська область), де знаходиться військова науково-дослідна установа РФ.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.

Європейська правда

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Теми: РосіяВелика Британія
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