США, Германия, Великобритания и Франция совместно заявили о роли РФ в отравлении Скрипача

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.

Об этом говорится в заявлении лидеров четырех государств, размещенном на сайте немецкого правительства.

Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.

"Это нападение на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности", - говорится в заявлении.

Лидеры отмечают, что Британия подробно разъяснила своим партнерам, что ответственность за это нападение скорее всего будет нести Россия. Они поддерживают оценку Соединенного Королевства, что Россия не предоставила правдоподобного альтернативного объяснения по делу Скрипаля.

"Отказ России ответить на законные вопросы правительства Соединенного Королевства является дополнительным доказательством ее ответственности. Мы призываем Россию прокомментировать любые вопросы, связанные с нападением в Солсбери", - говорится в заявлении.

Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (OPCW).

"Наши опасения усиливаются в условиях прошлых случаев безответственного поведения России в других сферах. Мы призываем Россию выполнить свои обязанности члена Совета Безопасности ООН, поддерживать международный мир и безопасность", - призвали Трамп, Мэй, Макрон и Меркель.

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Вещество "Новичок", которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено ​​в российском городе Шиханы (Саратовская область), где находится военное научно-исследовательское учреждение РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери было использовано одна из самых токсичных веществ в мире.

Европейская правда