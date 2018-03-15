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СБУ затримала топ-менеджера Ощадбанку

Четвер, 15 березня 2018, 15:00

Співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою викрили топ-менеджера АТ "Ощадбанк" на розкраданні грошей державної установи.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що правоохоронціі встановили, що посадовець систематично здійснював незаконні оборудки з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали Ощадбанку.

"За висновками експертизи, через дії топ-менеджера державному банку завдано збитків у розмірі 16,7 мільйона гривень", - сказано у заяві.

У відомстві додають, що банкіру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із цілодобовим носінням електронного браслета.

Також винесено окрему ухвалу про відсторонення посадовця від займаної посади.

У прес-службі "Ощадбанку" повідомили, що запобіжний захід за рішенням суду застосовано до керівника одного з департаментів банку. 

"За наявною у банку інформацією, вказані обставини стосуються операцій, що проводились у період до 2014 року. Банком отримано відповідні документи, рішення суду буде виконане належним чином. Співробітника відсторонено від виконання службових обов’язків. Банк працює в стандартному режимі", - йдеться у повідомленні.

 

Українська правда
Теми: СБУпрокуратурабанки
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