СБУ затримала топ-менеджера Ощадбанку

Співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою викрили топ-менеджера АТ "Ощадбанк" на розкраданні грошей державної установи.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що правоохоронціі встановили, що посадовець систематично здійснював незаконні оборудки з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали Ощадбанку.

"За висновками експертизи, через дії топ-менеджера державному банку завдано збитків у розмірі 16,7 мільйона гривень", - сказано у заяві.

У відомстві додають, що банкіру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із цілодобовим носінням електронного браслета.

Також винесено окрему ухвалу про відсторонення посадовця від займаної посади.