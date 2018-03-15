СБУ задержала топ-менеджера Ощадбанка

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Четверг, 15 марта 2018, 16:00

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера АО "Ощадбанк" на хищении денег государственного учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Ощадбанку.

"По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривен", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавляют, что банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Вынесено также частное определение об отстранении чиновника от занимаемой должности.

Украинская правда
Темы: СБУ прокуратура банки
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