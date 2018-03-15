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Рада обрала нового омбудсмена

Четвер, 15 березня 2018, 15:55
Рада обрала нового омбудсмена

Верховна Рада призначила на посаду уповноваженого з прав людини в Україні народного депутата від "Народного фронту" Людмилу Денісову.

За це проголосувало 280 народних депутатів.

Зазначається, що на цю посаду, окрім Денісової претендував також правозахисник та громадський діяч Андрій Мамалига.

Перед голосуванням обидва кандидати розповіли, чим планують займатися на посаді омбудсмена.

Денисова обіцяла зосередитися на правах пенсіонерів, вимушених переселенців, а також пообіцяла забезпечити свободу слова, дотримання прав людей в усіх сферах життєдіяльності, зазначивши, що найголовніша проблема в Україні - це бідність і саме з нею необхідно боротися у першу чергу.

Мамалига розповів, що відстоював у Європейському суді з прав людини права активістів акції "Україна без Кучми" та учасників Майдану, і обіцяв контролювати дотримання прав людини, у першу чергу, у соціальній та правовій сфері.

При цьому депутат від партії "Самопоміч" Руслан Сидорович та депутат від "БПП" Мустафа Найєм наголошували на тому, що уповноваженим з прав людини має бути людина, яка не має жодного відношення до будь-якої політичної партії, а краще, щоб це був хтось із правозахисників.

Також, за їхніми словами, процедура обрання має бути закритою, як цього вимагають міжнародні норми.

Проте частина депутатів зійшлись на думці, що кандидатура Денісової є найбільш відповідною, оскільки вона двічі була міністром соціальної політики  і "точно знає проблеми людей".

 

Пізніше віце-спікер парламенту Ірина Геращенко у Facebook подякувала Валерії Лутковській, яка була уповноваженим з прав людини з 2012 року і привітала Денісову.

"Я хочу щиро подякувати омбудсмену Валерії Лутковській за ту велику і важливу роботу, яку вона і офіс проводили задля звільнення украінських заручників", - написала вона.

"Й побажати новому омбудсмену Людмилі Денісовій бути над політикою, поза політикою, мати щільний діалог з громадськими організаціями , сил і мужності на цій відповідальній і важкій посаді", - додала Геращенко.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радаправа людини
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