Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада избрала нового омбудсмена

Четверг, 15 марта 2018, 15:55
Рада избрала нового омбудсмена

Верховная Рада назначила уполномоченным по правам человека в Украине народного депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову.

За это проголосовало 280 народных депутатов.

Отмечается, что на эту должность кроме Денисовой претендовал также правозащитник и общественный деятель Андрей Мамалыга.

Перед голосованием оба кандидата рассказали, чем планируют заниматься в должности омбудсмена.

Денисова пообещала сосредоточиться на правах пенсионеров, вынужденных переселенцев, а также пообещала обеспечить свободу слова, соблюдение прав людей во всех сферах жизнедеятельности, отметив, что главная проблема в Украине - это бедность и именно с ней необходимо бороться в первую очередь.

Мамалыга рассказал, что отстаивал в Европейском суде по правам человека права активистов акции "Украина без Кучмы" и участников Майдана, и обещал контролировать соблюдение прав человека, в первую очередь, в социальной и правовой сфере.

При этом депутат от партии "Самопомич" Руслан Сидорович и депутат от "БПП" Мустафа Найем отмечали, что уполномоченным по правам человека должен быть человек, который не имеет никакого отношения к какой-либо политической партии, а лучше чтобы это  был кто-то из правозащитников.

Также, по их словам, процедура избрания должна быть закрытой, как этого требуют международные нормы.

Однако часть депутатов сошлись во мнении, что кандидатура Денисовой является наиболее подходящей, поскольку она дважды была министром социальной политики и "точно знает проблемы людей".

 

Позже вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook поблагодарила Валерию Лутковскую, которая была уполномоченным по правам человека с 2012 года, и поздравила Денисову.

"Я хочу искренне поблагодарить омбудсмена Валерию Лутковскую за ту большую и важную работу, которую она и офис проводили для освобождения украинских заложников", - написала она.

"И пожелать новому омбудсмену Людмиле Денисовой быть над политикой, вне политики, иметь плотный диалог с общественными организациями, сил и мужества на этой ответственной и тяжелой должности", - добавила Геращенко.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радаправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: