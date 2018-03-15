Рада избрала нового омбудсмена

Верховная Рада назначила уполномоченным по правам человека в Украине народного депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову.

За это проголосовало 280 народных депутатов.

Отмечается, что на эту должность кроме Денисовой претендовал также правозащитник и общественный деятель Андрей Мамалыга.

Перед голосованием оба кандидата рассказали, чем планируют заниматься в должности омбудсмена.

Денисова пообещала сосредоточиться на правах пенсионеров, вынужденных переселенцев, а также пообещала обеспечить свободу слова, соблюдение прав людей во всех сферах жизнедеятельности, отметив, что главная проблема в Украине - это бедность и именно с ней необходимо бороться в первую очередь.

Мамалыга рассказал, что отстаивал в Европейском суде по правам человека права активистов акции "Украина без Кучмы" и участников Майдана, и обещал контролировать соблюдение прав человека, в первую очередь, в социальной и правовой сфере.

При этом депутат от партии "Самопомич" Руслан Сидорович и депутат от "БПП" Мустафа Найем отмечали, что уполномоченным по правам человека должен быть человек, который не имеет никакого отношения к какой-либо политической партии, а лучше чтобы это был кто-то из правозащитников.

Также, по их словам, процедура избрания должна быть закрытой, как этого требуют международные нормы.

Однако часть депутатов сошлись во мнении, что кандидатура Денисовой является наиболее подходящей, поскольку она дважды была министром социальной политики и "точно знает проблемы людей".

Позже вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook поблагодарила Валерию Лутковскую, которая была уполномоченным по правам человека с 2012 года, и поздравила Денисову.

"Я хочу искренне поблагодарить омбудсмена Валерию Лутковскую за ту большую и важную работу, которую она и офис проводили для освобождения украинских заложников", - написала она.

"И пожелать новому омбудсмену Людмиле Денисовой быть над политикой, вне политики, иметь плотный диалог с общественными организациями, сил и мужества на этой ответственной и тяжелой должности", - добавила Геращенко.