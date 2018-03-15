Прем’єр Словаччини подав у відставку після вбивства журналіста

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо подав у відставку після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача та загрозу нових виборів.

Як повідомляє Spravy.Pravda, у відставку подали також усі міністри уряду Фіцо, проте вони залишаться працювати до призначення нового кабінету.

Президент Словаччини Андрей Кіска вже доручив сформувати новий уряд заступнику Фіцо з питань інвестицій Петеру Пеллегріні, який належить до правлячої партії SMER.

Як відомо, Роберт Фіцо погодився на відставку лише за умови, що наступним прем’єром буде представник керівної партії.

Нагадаємо, на вихідних десятки тисяч словаків вийшли на вулиці міст країни і за кордоном через вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка. Протестувальники прийшли також під будівлі парламенту і уряду і вимагали відставки прем’єра Роберта Фіцо.

На тлі зростання протестів проти уряду Фіцо після вбивства журналіста президент Словаччини закликав до змін в уряді або позачергових виборів, щоб вирішити "серйозну політичну кризу".

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

Європейська правда