Премьер Словакии подал в отставку после убийства журналиста

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя и угрозы новых выборов.

Как сообщает Spravy.Pravda, в отставку подали также все министры правительства Фицо, однако они останутся работать до назначения нового кабинета.

Президент Словакии Андрей Киска уже поручил сформировать новое правительство заместителю Фицо по инвестициям Петеру Пеллегрини, который принадлежит к правящей партии SMER.

Как известно, Роберт Фицо согласился на отставку только при условии, что следующим премьером будет представитель правящей партии.

Напомним, на выходных десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

На фоне роста протестов против правительства Фицо после убийства журналиста президент Словакии призвал к изменениям в правительстве или внеочередным выборам, чтобы решить "серьезный политический кризис".

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Куцяк рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

Европейская правда