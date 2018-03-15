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На Закарпатті затримали озброєних осіб, що їхали "відпочивати"   

Четвер, 15 березня 2018, 18:03

На Закарпатті затримали групу осіб на чотирьох автомобілях, що перевозили зброю.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Вранці на спецпосту Нижні Ворота, що на Воловеччині, увагу патрульних привернуло кілька автомобілів з реєстраційними номерами інших регіонів України, які в’їхали на територію Закарпаття з інтервалом у півтори години. Оскільки водії та пасажири вели себе підозріло, правоохоронці прийняли рішення ретельніше оглянути салон та речі осіб, які перебували в авто", - сказав він.

За його словами, під час зовнішнього огляду автомобіля марки "Chеry" з реєстрацією Житомирської області виявлено речовину, схожу на марихуану, вагою близько 5 грамів.

"В автомобілі марки "ВMW" тієї ж Житомирської реєстрації виявили телескопічний кийок. В автомобілі марки "КІА" з номерами Київської області виявили дерев’яну біту. У мікроавтобусі марки "Vоlkswаgеn" Миколаївської реєстрації виявили 3 ножі, газовий балончик і балаклаву", - сказав він.

Як пояснили самі жителі Київщини, Житомирщини та Миколаївщини (за попередньою інформацією, особи з цих різних автомобілів не знайомі між собою), вони приїхали на Закарпаття відпочити.

"Наразі поліція документує факти незаконного поводження зі зброєю та незаконне зберігання наркотичних речовин. Усі події зареєстровані в журналі єдиного обліку, триває перевірка. Всі вилучені предмети направлено на експертизу", - розповів Тракало.

У четвер нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук з трибуни парламента заявив, що вночі на Закарпатті були затримані 13 осіб, що готували погроми проти угорців та ромів.

Українська правда

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Теми: Закарпаттякримінал
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