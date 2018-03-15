На Закарпатье задержали вооруженную группу лиц, ехавших "отдыхать"

На Закарпатье задержали группу лиц на четырех автомобилях, перевозящих оружие.



Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.



"Утром на спецпосту Нижние Ворота, что на Воловеччине, внимание патрульных привлек несколько автомобилей с регистрационными номерами других регионов Украины, которые въехали на территорию Закарпатья с интервалом в полтора часа. Поскольку водители и пассажиры вели себя подозрительно, правоохранители приняли решение тщательно осмотреть салон и вещи лиц, находившихся в авто", - сказал он.



По его словам, при внешнем осмотре автомобиля марки "Chеry" с регистрацией Житомирской области обнаружено вещество, похожее на марихуану, весом около 5 граммов.



"В автомобиле марки "BMW" той же Житомирской регистрации обнаружили телескопическую дубинку. В автомобиле марки "КИА" с номерами Киевской области обнаружили деревянную биту. В микроавтобусе марки "Vоlkswаgеn" Николаевской регистрации обнаружили 3 ножа, газовый баллончик и балаклаву", - сказал он.



Как объяснили сами жители Киевщины, Житомирщины и Николаевщины (по предварительной информации, лица из этих различных автомобилей не знакомы между собой), они приехали в Закарпатье отдохнуть.



"Сейчас полиция документирует факты незаконного обращения с оружием и незаконное хранение наркотических веществ. Все события зарегистрированы в журнале единого учета, проводится проверка. Все изъятые предметы направлены на экспертизу", - рассказал Тракало.



В четверг нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук с трибуны парламента заявил, что ночью на Закарпатье были задержаны 13 человек, готовивших погромы против венгров и ромов.