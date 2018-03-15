"Динамо" програє "Лаціо" і залишає Лігу Європи

Київське "Динамо" завершило свій виступ у Лізі Європи на стадії 1/8 фіналу. У матчі-відповіді в Києві "Динамо" поступилося італійському "Лаціо" з рахунком 0:2.

Нагадаємо, що в першій грі було зафіксовано нічию - 2:2.

Римська команда мала тотальну перевагу за гольовими моментами в цій грі, але забила лише двічі. На 23-й хвилині гості забили перший гол. Після подачі зі стандарту Лукас виграв боротьбу у Шепелєва і ударом головою відправив м`яча повз Бойка, який також помилився на виході. У "Динамо" в першому таймі варто відзначити лише удар Циганкова, після якого м`яч пролетів над поперечкою воріт.

Три моменти ще в перші 45-ть хвилин мав Імобілле. Спочатку форвард "Лаціо" переграв Бойка, але на шляху м`яча до воріт став Кадар. Ще двічі Імобілле підвела влучність при реалізації.

У другому таймі в киян знову не було 100% гольових моментів. Знову двічі небезпечно бив Циганков. У "Лаціо" не зміг таки забити Імобілле, котрий мав ще два шанси, щоб збільшити рахунок. На 83-й хвилині "Лаціо" забиває другий гол і позбавляє киян шансів на позитивний результат в цій зустрічі. Після подачі кутового де Врій підставив ногу і м`яч залетів у кут воріт Бойка 0:2.

За десять хвилин до заверешення гри "Динамо" не зуміло поновити інтригу, а італійська команда довела гру до логічної перемоги.