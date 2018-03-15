Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" проигрывает "Лацио" и покидает Лигу Европы

Четверг, 15 марта 2018, 21:03
Динамо проигрывает Лацио и покидает Лигу Европы

Киевское "Динамо" завершило свое выступление в Лиге Европы на стадии 1/8 финала. В ответном матче в Киеве "Динамо" уступило итальянскому "Лацио" со счетом 0: 2.

Напомним, что в первой игре была зафиксирована ничья - 2: 2.

Римская команда имела тотальное преимущество по голевым моментам в этой игре, но забила лишь дважды. На 23-й минуте гости забили первый гол. После подачи со стандарта Лукас выиграл борьбу у Шепелева и ударом головой отправил мяч мимо Бойко, который также ошибся на выходе. В "Динамо" в первом тайме стоит отметить лишь удар Цыганкова, после которого мяч пролетел над перекладиной ворот.

Три момента еще в первые 45-ть минут имел Имобилле. Сначала форвард "Лацио" переиграл Бойко, но на пути мяча в ворота стал Кадар. Еще дважды Имобилле подвела меткость при реализации.

Во втором тайме у киевлян опять не было 100% голевых моментов. Опять дважды опасно бил Цыганков. В "Лацио" не смог таки забить Имобилле, который имел еще два шанса, чтобы увеличить счет. На 83-й минуте "Лацио" забивает второй гол и лишает киевлян шансов на положительный результат в этой встрече. После подачи углового где Врий подставил ногу и мяч залетел в угол ворот Бойко 0:2.

За десять минут до заверешення игры "Динамо" не сумело восстановить интригу, а итальянская команда довела игру до логической победы.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
футбол
"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" первый в истории матч в Лиге чемпионов
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: