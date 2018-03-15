Тимошенко найняла лобіста, який працював на Трампа

Юлія Тимошенко найняла колишнього помічника Дональда Трампа лобіста Барі Беннетта.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Компанія Беннетта Avenue Strategies Global LLC надасть послуги з урядових відносин, піару та стратегічного консультування, включно з контактами з членами адміністрації Трампа та Конгресу від імені Тимошенко, яка була прем'єр-міністром України у 2005 році та з 2007 року по 2010", - зазначає видання.

Згідно з поданим контрактом до Департаменту юстиції США, Тимошенко щомісяця платитиме 65 тисяч доларів за послуги лобіста Барі Беннетта. Відповідно, за рік вона заплатить 720 тисяч доларів.

Як свідчить оприлюднений документ, замовником послуг для Тимошенко стала не вона сама, а компанія Two Paths LLC, зареєстрована у США.

В інтерв’ю Беннетт заявляв, що Тимошенко є реформатором, якого підтримує Захід.

"Пол (Манафорт – УП) працював на проросійських (політиків – УП)… "Ми працюємо на проамериканських", - сказав він.

Беннетт пояснив, що його компанія "допомагає їй (Тимошенко – УП) організувати поїздки в США, щоб зустрітися з керівництвом уряду і так далі".

Лобіст додав, що його компанія представляє Тимошенко, як окрему особу. У випадку, якщо вона знову працюватиме на державній посаді, його компанія зазначить її партію як клієнта.

У 2016 році Беннетт був старшим радником президентської кампанії Трампа.