Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко найняла лобіста, який працював на Трампа

Четвер, 15 березня 2018, 21:47
Тимошенко найняла лобіста, який працював на Трампа

Юлія Тимошенко найняла колишнього помічника Дональда Трампа лобіста Барі Беннетта.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Компанія Беннетта Avenue Strategies Global LLC надасть послуги з урядових відносин, піару та стратегічного консультування, включно з контактами з членами адміністрації Трампа та Конгресу від імені Тимошенко, яка була прем'єр-міністром України у 2005 році та з 2007 року по 2010", - зазначає видання.

Згідно з поданим контрактом до Департаменту юстиції США, Тимошенко щомісяця платитиме 65 тисяч доларів за послуги лобіста Барі Беннетта. Відповідно, за рік вона заплатить 720 тисяч доларів.

Як свідчить оприлюднений документ, замовником послуг для Тимошенко стала не вона сама, а компанія Two Paths LLC, зареєстрована у США.

В інтерв’ю Беннетт заявляв, що Тимошенко є реформатором, якого підтримує Захід.

"Пол (Манафорт – УП) працював на проросійських (політиків – УП)… "Ми працюємо на проамериканських", - сказав він.

Беннетт пояснив, що його компанія "допомагає їй (Тимошенко – УП) організувати поїздки в США, щоб зустрітися з керівництвом уряду і так далі".

Лобіст додав, що його компанія представляє Тимошенко, як окрему особу. У випадку, якщо вона знову працюватиме на державній посаді, його компанія зазначить її партію як клієнта.

У 2016 році Беннетт був старшим радником президентської кампанії Трампа.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТимошенкоСШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Тимошенко
Україна та її "якби"
Встигнути до контрнаступу. Посилення Єрмака, ротація в Кабміні, образи депутатів
Лідерка "Батьківщини" Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї – УП
Останні новини
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
Усі новини...
Реклама: