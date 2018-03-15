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Тимошенко наняла лоббиста, который работал на Трампа

Четверг, 15 марта 2018, 21:47
Тимошенко наняла лоббиста, который работал на Трампа

Юлия Тимошенко наняла бывшего помощника Дональда Трампа лоббиста Бари Беннетта.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Компания Беннетта Avenue Strategies Global LLC окажет услуги касательно правительственных отношений, пиара и стратегического консультирования, включая контакты с членами администрации Трампа и Конгресса от имени Тимошенко, которая была премьер-министром Украины в 2005 году и с 2007 года по 2010", - отмечает издание.

Согласно представленному контракту в Департамент юстиции США, Тимошенко будет ежемесячно платить 65 тысяч долларов за услуги лоббиста Бари Беннетта. Соответственно, за год она заплатит 720 тысяч долларов.

Как свидетельствует обнародованный документ, заказчиком услуг для Тимошенко стала не она сама, а компания Two Paths LLC, зарегистрированная в США.

В интервью Беннетт заявлял, что Тимошенко является реформатором, которого поддерживает Запад.

"Пол (Манафорт - УП) работал на пророссийских (политиков - УП)" ... "Мы работаем на проамериканских", - сказал он.

Беннетт объяснил, что его компания "помогает ей (Тимошенко - УП) организовать поездки в США, чтобы встретиться с руководством правительства и так далее".

Лоббист добавил, что его компания представляет Тимошенко, как отдельную личность. В случае, если она снова будет работать на государственной должности, его компания укажет ее партию как клиента.

В 2016 году Беннетт был старшим советником президентской кампании Трампа.

Мария Думанская, УП

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Темы: ТимошенкоСШАТрамп
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