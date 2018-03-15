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Зеркаль на Радбезі ООН закликала нарощувати санкції проти Росії

Четвер, 15 березня 2018, 22:32

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль закликала посилити міжнародні санкції проти Росії через проведення виборів президента РФ у Криму.

Про це вона заявила на засіданні Ради безпеки ООН, передає "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно нарощувати існуючі багатосторонні і двосторонні санкції, резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуацій з правами людини в АР Крим та у Севастополі повинні бути підтримані і послужити дорожньою картою для зняття окупації", - сказала Зеркаль.

Вона нагадала про репресії на окупованому півострові щодо українців, зокрема кримських татар.

"Російські окупаційні сили не обмежуються переслідуванням окремих фізичних осіб, утискають активістів Меджлісу, представників легітимного представницького органу кримських татар. Залякують і виганяють його членів", - розповіла заступник міністра.

Крім того, вона наголосила на мілітаризації окупованого Криму.

"Росія розгорнула другий батальйон ЗРК С-400" Тріумф "в Криму, а перший батальйон був розгорнутий там навесні минулого року. Ця система може збивати літаки, дрони, крилаті балістичні ракети радіусом до 400 км", - зазначила Зеркаль..

"Іншими словами Москва перетворює Крим на величезну військову базу із сухопутним, повітряним і морським компонентами і використовує це як майданчик для своїх військових інтервенцій в інші місця. Сирія є свіжим прикладом", - заявила вона.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНКримРосіясанкції
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