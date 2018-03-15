Зеркаль на Совбезе ООН призвала наращивать санкции против России

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призвала усилить международные санкции против России из-за проведения выборов президента РФ в Крыму.

Об этом она заявила на заседании Совета безопасности ООН, передает "Интерфакс-Украина".

"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и в Севастополе должны быть поддержаны и послужить дорожной картой для снятия оккупации", - сказала Зеркаль.

Она напомнила о репрессиях на оккупированном полуострове касательно украинцев, в частности крымских татар.

"Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, ущемляющих активистов Меджлиса, представителей легитимного представительного органа крымских татар. Запугивают и выгоняют его членов", - рассказала замминистра.

Кроме того, она сказала о милитаризации оккупированного Крыма.

"Россия развернула второй батальон ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму, а первый батальон был развернут там весной прошлого года. Эта система может сбивать самолеты, беспилотники, крылатые баллистические ракеты радиусом до 400 км, то есть Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это в качестве площадки для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером", - отметила Зеркаль.