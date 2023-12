4 особи загинули в результаті обвалення недавно зведеного пішохідного мосту у Флоридському міжнародному університеті в Майамі.

Про це заявив шеф пожежної служби Дейв Дауні, пише Reuters.

За повідомленнями очевидців, міст звалився, коли під ним на відповідний сигнал світлофора зупинилися автомобілі.

Щонайменше вісім автомобілів опинилися під уламками 950-тонного мосту, і щонайменше 10 осіб були доставлені в лікарні.

Four service dogs are barking at a white Chevy. #fiubridge @MiamiHerald pic.twitter.com/yxraKVigBU