Через обвал пішохідного мосту в США постраждали десятки людей
Від шести до десяти людей загинули в результаті обвалення недавно зведеного пішохідного моста у Флоридському міжнародному університеті в Майамі.
Про це заявив сенатор Білл Нельсон телеканалу CBS Miami, пише Reuters.
За повідомленнями очевидців, міст звалився, коли під ним на відповідний сигнал світлофора зупинилися автомобілі.
Щонайменше вісім автомобілів опинилися під уламками 950-тонного мосту, і щонайменше 10 осіб були доставлені в лікарні.
Поліція повідомила, що кілька людей загинули, але не назвала точну кількість.
Four service dogs are barking at a white Chevy. #fiubridge @MiamiHerald pic.twitter.com/yxraKVigBU— Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) 15 березня 2018 р.
Міст довжиною 174 фута (53 метра) був встановлений над восьмисмуговою магістраллю, після того як в минулому році на цьому місці загинула 18-річна дівчина, яка намагалася перетнути її. Студенти університету в даний час знаходяться на канікулах.