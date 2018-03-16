Через обвал пішохідного мосту в США постраждали десятки людей

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П'ятниця, 16 березня 2018, 01:14

Від шести до десяти людей загинули в результаті обвалення недавно зведеного пішохідного моста у Флоридському міжнародному університеті в Майамі.

Про це заявив сенатор Білл Нельсон телеканалу CBS Miami, пише Reuters.

За повідомленнями очевидців, міст звалився, коли під ним на відповідний сигнал світлофора зупинилися автомобілі.

 
Pedro Portal/Miami Herald

Щонайменше вісім автомобілів опинилися під уламками 950-тонного мосту, і щонайменше 10 осіб були доставлені в лікарні.

Поліція повідомила, що кілька людей загинули, але не назвала точну кількість.

Міст довжиною 174 фута (53 метра) був встановлений над восьмисмуговою магістраллю, після того як в минулому році на цьому місці загинула 18-річна дівчина, яка намагалася перетнути її. Студенти університету в даний час знаходяться на канікулах.

Теми: надзвичайна подія США
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