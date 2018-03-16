Через обвал пішохідного мосту в США загинуло 4 особи
4 особи загинули в результаті обвалення недавно зведеного пішохідного мосту у Флоридському міжнародному університеті в Майамі.
Про це заявив шеф пожежної служби Дейв Дауні, пише Reuters.
За повідомленнями очевидців, міст звалився, коли під ним на відповідний сигнал світлофора зупинилися автомобілі.
Щонайменше вісім автомобілів опинилися під уламками 950-тонного мосту, і щонайменше 10 осіб були доставлені в лікарні.
Four service dogs are barking at a white Chevy. #fiubridge @MiamiHerald pic.twitter.com/yxraKVigBU— Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) 15 березня 2018 р.
Міст довжиною 174 фута (53 метра) був встановлений над восьмисмуговою магістраллю, після того як в минулому році на цьому місці загинула 18-річна дівчина, яка намагалася перетнути її. Студенти університету в даний час знаходяться на канікулах.