Від шести до десяти людей загинули в результаті обвалення недавно зведеного пішохідного моста у Флоридському міжнародному університеті в Майамі.

Про це заявив сенатор Білл Нельсон телеканалу CBS Miami, пише Reuters.

За повідомленнями очевидців, міст звалився, коли під ним на відповідний сигнал світлофора зупинилися автомобілі.

Pedro Portal/Miami Herald

Щонайменше вісім автомобілів опинилися під уламками 950-тонного мосту, і щонайменше 10 осіб були доставлені в лікарні.

Поліція повідомила, що кілька людей загинули, але не назвала точну кількість.

Міст довжиною 174 фута (53 метра) був встановлений над восьмисмуговою магістраллю, після того як в минулому році на цьому місці загинула 18-річна дівчина, яка намагалася перетнути її. Студенти університету в даний час знаходяться на канікулах.