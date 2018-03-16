Из-за обвала пешеходного моста в США погибло 4 человека
4 человека погибли в результате обрушения недавно возведенного пешеходного моста во Флоридском международном университете в Майами.
Об этом заявил шеф пожарной службы Дейв Дауни, пишет Reuters.
По сообщениям очевидцев, мост рухнул, когда под ним на соответсвующий сигнал светофора остановились автомобили.
По меньшей мере восемь автомобилей оказались под обломками 950-тонного моста, и по меньшей мере 10 человек были доставлены в больницы.
Four service dogs are barking at a white Chevy. #fiubridge @MiamiHerald pic.twitter.com/yxraKVigBU— Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) 15 березня 2018 р.
Мост длиной 174 фута (53 метра) был установлен над восьмиполосной магистралью, после того как в прошлом году на этом месте погибла 18-летняя девушка, пытавшаяся пересечь ее. Студенты университета в настоящее время находятся на каникулах.