Из-за обвала пешеходного моста в США пострадали десятки человек
От шести до десяти человек погибли в результате обрушения недавно возведенного пешеходного моста во Флоридском международном университете в Майами.
Об этом заявил сенатор Билл Нельсон телеканалу CBS Miami, пишет Reuters.
По сообщениям очевидцев, мост рухнул, когда под ним на соответсвующий сигнал светофора остановились автомобили.
По меньшей мере восемь автомобилей оказались под обломками 950-тонного моста, и по меньшей мере 10 человек были доставлены в больницы.
Полиция сообщила, что несколько человек погибли, но не назвала точное количество.
Four service dogs are barking at a white Chevy. #fiubridge @MiamiHerald pic.twitter.com/yxraKVigBU— Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) 15 березня 2018 р.
Мост длиной 174 фута (53 метра) был установлен над восьмиполосной магистралью, после того как в прошлом году на этом месте погибла 18-летняя девушка, пытавшаяся пересечь ее. Студенты университета в настоящее время находятся на каникулах.