4 человека погибли в результате обрушения недавно возведенного пешеходного моста во Флоридском международном университете в Майами.

Об этом заявил шеф пожарной службы Дейв Дауни, пишет Reuters.

По сообщениям очевидцев, мост рухнул, когда под ним на соответсвующий сигнал светофора остановились автомобили.

По меньшей мере восемь автомобилей оказались под обломками 950-тонного моста, и по меньшей мере 10 человек были доставлены в больницы.

Four service dogs are barking at a white Chevy. #fiubridge @MiamiHerald pic.twitter.com/yxraKVigBU