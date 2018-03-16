4 человека погибли в результате обрушения недавно возведенного пешеходного моста во Флоридском международном университете в Майами.

Об этом заявил шеф пожарной службы Дейв Дауни, пишет Reuters.

По сообщениям очевидцев, мост рухнул, когда под ним на соответсвующий сигнал светофора остановились автомобили.

Pedro Portal/Miami Herald

По меньшей мере восемь автомобилей оказались под обломками 950-тонного моста, и по меньшей мере 10 человек были доставлены в больницы.

Мост длиной 174 фута (53 метра) был установлен над восьмиполосной магистралью, после того как в прошлом году на этом месте погибла 18-летняя девушка, пытавшаяся пересечь ее. Студенты университета в настоящее время находятся на каникулах.