Из-за обвала пешеходного моста в США пострадали десятки человек

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Пятница, 16 марта 2018, 01:14

От шести до десяти человек погибли в результате обрушения недавно возведенного пешеходного моста во Флоридском международном университете в Майами.

Об этом заявил сенатор Билл Нельсон телеканалу CBS Miami, пишет Reuters.

По сообщениям очевидцев, мост рухнул, когда под ним на соответсвующий сигнал светофора остановились автомобили.

 
Pedro Portal/Miami Herald

По меньшей мере восемь автомобилей оказались под обломками 950-тонного моста, и по меньшей мере 10 человек были доставлены в больницы.

Полиция сообщила, что несколько человек погибли, но не назвала точное количество.

Мост длиной 174 фута (53 метра) был установлен над восьмиполосной магистралью, после того как в прошлом году на этом месте погибла 18-летняя девушка, пытавшаяся пересечь ее. Студенты университета в настоящее время находятся на каникулах.

Темы: чрезвычайное происшествие США
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