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ЗМІ повідомили про рішення Трампа звільнити Макмастера, Білий дім заперечує

П'ятниця, 16 березня 2018, 03:59
ЗМІ повідомили про рішення Трампа звільнити Макмастера, Білий дім заперечує

Президент США Дональд Трамп вирішив замінити свого радника з питань національної безпеки Герберта Макмастера, але цей крок, як очікується, не буде зроблений негайно.

Про це пише Washington Post.

Посилаючись на п'ять осіб, знайомих з ситуацією, видання повідомляє, що Трамп розглядає кілька можливих замін, включаючи колишнього посла США в Організації Об'єднаних Націй Джона Болтона і Кіта Келлога, начальника штабу Ради національної безпеки.

За даними Washington Post, нещодавно Трамп повідомив главі апарату Білого дому Джону Келлі, що хотів би замінити Макмастера.

Президент США скаржився, нібито тризірковий генерал Макмастер занадто жорсткий, а його брифінги занадто довгі і здаються недоречними.

Повідомляється, що Макмастера не буде звільнено негайно. Трамп готовий витратити час, щоб уникнути приниження генерала і ретельно вибрати сильну заміну.

У той же час прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, після публікації цього повідомлення, написала в twitter, що у президента і його радника з нацбезпеки хороші робочі відносини і кадрових змін в раді нацбезпеки немає

Як відомо, у вівторок Трамп звільнив держсекретаря Рекса Тіллерсона. При цьому останнім часом президент США дав зрозуміти, що коливання на вищих рівнях його адміністрації ще не закінчилися.

"Я дійсно в такій ситуації, коли ми дуже близькі до того, щоб мати кабінет та інші речі, які я хочу", - сказав Трамп журналістам після того, як Тіллерсон був звільнений.

Макмастер є другим радником з національної безпеки Трампа. Він змінив Майкла Флінна, який був звільнений рік тому у зв'язку з тим, що збрехав про свої контакти з послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Теми: ТрампСША
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