ЗМІ повідомили про рішення Трампа звільнити Макмастера, Білий дім заперечує

Президент США Дональд Трамп вирішив замінити свого радника з питань національної безпеки Герберта Макмастера, але цей крок, як очікується, не буде зроблений негайно.

Про це пише Washington Post.

Посилаючись на п'ять осіб, знайомих з ситуацією, видання повідомляє, що Трамп розглядає кілька можливих замін, включаючи колишнього посла США в Організації Об'єднаних Націй Джона Болтона і Кіта Келлога, начальника штабу Ради національної безпеки.

За даними Washington Post, нещодавно Трамп повідомив главі апарату Білого дому Джону Келлі, що хотів би замінити Макмастера.

Президент США скаржився, нібито тризірковий генерал Макмастер занадто жорсткий, а його брифінги занадто довгі і здаються недоречними.

Повідомляється, що Макмастера не буде звільнено негайно. Трамп готовий витратити час, щоб уникнути приниження генерала і ретельно вибрати сильну заміну.

У той же час прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, після публікації цього повідомлення, написала в twitter, що у президента і його радника з нацбезпеки хороші робочі відносини і кадрових змін в раді нацбезпеки немає

Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster - contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC.