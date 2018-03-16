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СМИ сообщили о решении Трампа уволить Макмастера, Белый дом отрицает

Пятница, 16 марта 2018, 03:59
СМИ сообщили о решении Трампа уволить Макмастера, Белый дом отрицает

Президент США Дональд Трамп решил заменить своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, но этот шаг, как ожидается, не будет сделан немедленно.

Об этом пишет Washington Post.

Ссылаясь на пять человек, знакомых с ситуацией, издание сообщает, что Трамп рассматривает несколько возможных замен, включая бывшего посла США в Организации Объединенных Наций Джона Болтона и Кита Келлога, начальника штаба Совета национальной безопасности.

По данным Washington Post, недавно Трамп сообщил главе аппарата Белого дома Джону Келли, что хотел бы заменить Макмастера.

Президент США жаловался, якобы трехзвездочный генерал Макмастер слишком жесткий, а его бриффинги слишком длинные и кажутся неуместными.

Сообщается, что Макмастер не будет уволен немедленно. Трамп готов потратить время, чтобы избежать унижения генерала и тщательно выбрать сильную замену.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, после публикации этого сообщения, написала в twitter, что у президента и его советника по нацбезопасности хорошие рабочие отношения и кадровых изменений в совете нацбезопасности нет.

Как известно, во вторник Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. При этом в последнее время президент США дал понять, что встряска на высших уровнях его администрации еще не закончилась.

"Я действительно в такой ситуации, когда мы очень близки к тому, чтобы иметь кабинет и другие вещи, которые я хочу", - сказал Трамп журналистам после того, как Тиллерсон был уволен.

Макмастер является вторым советником по национальной безопасности Трампа. Он сменил Майкла Флинна, который был уволен год назад в связи с тем, что он соврал о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком.

Темы: ТрампСША
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