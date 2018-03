СМИ сообщили о решении Трампа уволить Макмастера, Белый дом отрицает

Президент США Дональд Трамп решил заменить своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, но этот шаг, как ожидается, не будет сделан немедленно.

Об этом пишет Washington Post.

Ссылаясь на пять человек, знакомых с ситуацией, издание сообщает, что Трамп рассматривает несколько возможных замен, включая бывшего посла США в Организации Объединенных Наций Джона Болтона и Кита Келлога, начальника штаба Совета национальной безопасности.

По данным Washington Post, недавно Трамп сообщил главе аппарата Белого дома Джону Келли, что хотел бы заменить Макмастера.

Президент США жаловался, якобы трехзвездочный генерал Макмастер слишком жесткий, а его бриффинги слишком длинные и кажутся неуместными.

Сообщается, что Макмастер не будет уволен немедленно. Трамп готов потратить время, чтобы избежать унижения генерала и тщательно выбрать сильную замену.

В то же время пресс-серкретарь Белого дома Сара Сандерс, после публикации этого сообщения, написала в twitter, что у президента и его советника по нацбезопасности хорошие рабочие отношения и кадровые изменения не планируются.

Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster - contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC.