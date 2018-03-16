США в ООН пригрозили РФ посиленням тиску за окупацію Криму та агресію
Офіційний Вашингтон не послаблюватиме санкцій проти Росії та за необхідності може вдатися до посилення тиску на Москву, якщо російська сторона не припинить окупації Криму та своєї агресії на Сході України.
З такою заявою виступила в четвер на засіданні Ради Безпеки ООН з питань Криму представник американської делегації, передає Укрінформ.
"Сполучені Штати зберігатимуть і посилюватимуть, якщо це буде необхідним, тиск на Москву, щоб вона вивела свої сили та зброю з України", - заявила американський дипломат.
Вона підкреслила, що поки Росія не покаже, що готова здійснити конкретні кроки для розв'язання кризи в Україні, немає навіть сенсу обговорювати послаблення санкцій.
"Доки Росія демонструватиме агресивну, дестабілізуючу поведінку, ми не матимемо й долі вагань у тому, щоб звертати на це увагу та засуджувати це", - наголосила представник США.
Вона також згадала недавній інцидент у Великій Британії, нагадавши заяву Ніккі Гейлі, що Сполучені Штати вважають Росію відповідальною за хімічну атаку проти двох осіб у цій країні із застосуванням бойової нервово-паралітичної речовини.
"Шкідлива, небезпечна поведінка Росії, спрямована на дестабілізацію в Україні, Сирії та будь-де в іншому місці, не може бути відділена від цього тривожного інциденту у Великій Британії", - зауважила представник американської місії.
Вона наголосила, що Сполучені Штати продовжать повною мірою підтримувати суверенітет України.
"Санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними, допоки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні", - заявила вона.
Представник США наголосила, що для Росії існує лише один шлях – виконати міжнародні зобов'язання, припинити окупацію Криму та агресію на Сході України.