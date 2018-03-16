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США в ООН пригрозили РФ посиленням тиску за окупацію Криму та агресію

П'ятниця, 16 березня 2018, 06:26

Офіційний Вашингтон не послаблюватиме санкцій проти Росії та за необхідності може вдатися до посилення тиску на Москву, якщо російська сторона не припинить окупації Криму та своєї агресії на Сході України.

З такою заявою виступила в четвер на засіданні Ради Безпеки ООН з питань Криму представник американської делегації, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати зберігатимуть і посилюватимуть, якщо це буде необхідним, тиск на Москву, щоб вона вивела свої сили та зброю з України", - заявила американський дипломат.

Вона підкреслила, що поки Росія не покаже, що готова здійснити конкретні кроки для розв'язання кризи в Україні, немає навіть сенсу обговорювати послаблення санкцій.

"Доки Росія демонструватиме агресивну, дестабілізуючу поведінку, ми не матимемо й долі вагань у тому, щоб звертати на це увагу та засуджувати це", - наголосила представник США.

Вона також згадала недавній інцидент у Великій Британії, нагадавши заяву Ніккі Гейлі, що Сполучені Штати вважають Росію відповідальною за хімічну атаку проти двох осіб у цій країні із застосуванням бойової нервово-паралітичної речовини.

"Шкідлива, небезпечна поведінка Росії, спрямована на дестабілізацію в Україні, Сирії та будь-де в іншому місці, не може бути відділена від цього тривожного інциденту у Великій Британії", - зауважила представник американської місії.

Вона наголосила, що Сполучені Штати продовжать повною мірою підтримувати суверенітет України.

"Санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними, допоки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні", - заявила вона.

Представник США наголосила, що для Росії існує лише один шлях – виконати міжнародні зобов'язання, припинити окупацію Криму та агресію на Сході України.

Теми: КримДонбасРосіяООНСША
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