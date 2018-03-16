США в ООН пригрозили РФ усилением давления за оккупацию Крыма и агрессию

Официальный Вашингтон не ослаблять санкции против России и при необходимости может прибегнуть к усилению давления на Москву, если российская сторона не прекратит оккупации Крыма и своей агрессии на Востоке Украины.

С таким заявлением выступила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по Крыму представитель американской делегации, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты будут сохранять и усиливать, если это будет необходимо, давление на Москву, чтобы она вывела свои силы и оружие из Украины", - заявила американский дипломат.

Она подчеркнула, что пока Россия не покажет, что готова осуществить конкретные шаги для разрешения кризиса в Украине, нет даже смысла обсуждать ослабление санкций.

"Пока Россия будет демонстрировать агрессивное, дестабилизирующее поведение, мы не будем иметь и доли колебаний в том, чтобы обращать на это внимание и осуждать это", - подчеркнула представитель США.

Она также вспомнила недавний инцидент в Великобритании, напомнив заявление Никки Хейли, что Соединенные Штаты считают Россию ответственной за химическую атаку против двух человек в этой стране с применением боевого нервно-паралитического вещества.

"Вредное, опасное поведение России, направленное на дестабилизацию в Украине, Сирии и где-либо в другом месте, не может быть отделено от этого тревожного инцидента в Великобритании", - отметила представитель американской миссии.

Она отметила, что Соединенные Штаты продолжат в полной мере поддерживать суверенитет Украины.

"Санкции, связанные с Крымом, продолжают действовать, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", - заявила она.

Представитель США подчеркнула, что для России существует только один путь - выполнить международные обязательства, прекратить оккупацию Крыма и агрессию на Востоке Украины.