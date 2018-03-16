Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США в ООН пригрозили РФ усилением давления за оккупацию Крыма и агрессию

Пятница, 16 марта 2018, 06:26

Официальный Вашингтон не ослаблять санкции против России и при необходимости может прибегнуть к усилению давления на Москву, если российская сторона не прекратит оккупации Крыма и своей агрессии на Востоке Украины.

С таким заявлением выступила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по Крыму представитель американской делегации, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты будут сохранять и усиливать, если это будет необходимо, давление на Москву, чтобы она вывела свои силы и оружие из Украины", - заявила американский дипломат.

Она подчеркнула, что пока Россия не покажет, что готова осуществить конкретные шаги для разрешения кризиса в Украине, нет даже смысла обсуждать ослабление санкций.

"Пока Россия будет демонстрировать агрессивное, дестабилизирующее поведение, мы не будем иметь и доли колебаний в том, чтобы обращать на это внимание и осуждать это", - подчеркнула представитель США.

Она также вспомнила недавний инцидент в Великобритании, напомнив заявление Никки Хейли, что Соединенные Штаты считают Россию ответственной за химическую атаку против двух человек в этой стране с применением боевого нервно-паралитического вещества.

"Вредное, опасное поведение России, направленное на дестабилизацию в Украине, Сирии и где-либо в другом месте, не может быть отделено от этого тревожного инцидента в Великобритании", - отметила представитель американской миссии.

Она отметила, что Соединенные Штаты продолжат в полной мере поддерживать суверенитет Украины.

"Санкции, связанные с Крымом, продолжают действовать, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", - заявила она.

Представитель США подчеркнула, что для России существует только один путь - выполнить международные обязательства, прекратить оккупацию Крыма и агрессию на Востоке Украины.

Темы: КрымДонбассРосcияООНСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Крым
Залужный о возвращении Крыма: Мне плевать, меня никто не остановит
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: