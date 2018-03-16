Паралімпіада: В України шосте золото й ще два срібла

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П'ятниця, 16 березня 2018, 09:51

Віталій Лук'яненко завоював шосту золоту нагороду для України на XII зимових Паралімпійських іграх в Пхьончхані, перемігши в біатлонних перегонах на 15 кілометрів серед спортсменів з порушенням зору.

"Срібло" в цій же категорії виборов українець Олександр Казік.

Гідом Лук'яненка був Іван Марчишак, а гідом Казіка – Сергій Кучерявий, повідомляє український параолімпійський комітет у Facebook.

Ще два четверті місця з однаковим часом – у Ковалевського Анатолія (гайд Мукшин Олександр) та Уткіна Юрія (гайд Перехода Руслан).

Крім того, Оксана Шишкова й Віталій Казаков здобули срібло в біатлоні на дистанції 12,5 км.

Президент Петро Порошенко привітав переможців у Twitter.

В інших змаганнях шостого дня українці були менш успішними: Григорій Вовчинський та Ігор Рептюх здобули четверте й п’яте місця; Ірина Буй та Богдана Конашук також стали четвертою та п’ятою; Тарас Радь став четвертим, "лише трішки не дотягнувшись до медалі" зі стрільбою.

Паралімпіада-2018 триватиме до 18 березня.

На рахунку збірної України вже 19 медалей - 6 золотих, 6 срібних і 7 бронзових.

 

Теми: Паралімпіада спорт
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