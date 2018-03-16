Паралімпіада: В України шосте золото й ще два срібла

Віталій Лук'яненко завоював шосту золоту нагороду для України на XII зимових Паралімпійських іграх в Пхьончхані, перемігши в біатлонних перегонах на 15 кілометрів серед спортсменів з порушенням зору.

"Срібло" в цій же категорії виборов українець Олександр Казік.

Гідом Лук'яненка був Іван Марчишак, а гідом Казіка – Сергій Кучерявий, повідомляє український параолімпійський комітет у Facebook.

Ще два четверті місця з однаковим часом – у Анатолія Ковалевського (гайд Олександр Мукшин) та Юрія Уткіна (гайд Руслан Перехода).

Крім того, Оксана Шишкова й Віталій Казаков здобули срібло в біатлоні на дистанції 12,5 км.

Президент Петро Порошенко привітав переможців у Twitter.

Вітаю українську паралімпійську збірну з важливою перемогою!



Оксана Шишкова та Віталій Казаков здобули «срібло» в біатлоні на довгій дистанції.



Україна пишається вами! pic.twitter.com/jI2IkpC9ja — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Вітаю Україну з шостим «золотом»!



Наш Віталій Лук'яненко став найкращим в біатлонній гонці на 15 кілометрів на Паралімпійських іграх-2018!



Також вітаю срібного призера Олександра Казіка.



Пишаємося вами!#GloryToUkraine #PyeongChang2018 #Паралімпіада2018 pic.twitter.com/gn2twd23dX — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

В інших змаганнях шостого дня Паралімпіади українці були менш успішними: Григорій Вовчинський та Ігор Рептюх здобули четверте й п’яте місця; Ірина Буй та Богдана Конашук також стали четвертою та п’ятою; Тарас Радь став четвертим, "лише трішки не дотягнувшись до медалі" зі стрільбою.

Паралімпіада-2018 триватиме до 18 березня.

На рахунку збірної України вже 19 медалей – 6 золотих, 6 срібних і 7 бронзових.