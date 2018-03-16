Паралимпиада: У Украины шестое золото и еще два серебра

Виталий Лукьяненко завоевал шестую золотую награду для Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, победив в биатлонных гонках на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения.



"Серебро" в этой же категории завоевал украинец Александр Казик.



Гидом Лукъяненко был Иван Марчишак, а гидом Казика – Сергей Кучерявый, сообщает украинский паралимпийский комитет в Facebook.

Еще два четвертых места с одинаковым временем – у Анатолия Ковалевского (гайд Александр Мукшин) и Юрия Уткина (гайд Руслан Перехода).



Кроме того, Оксана Шишкова и Виталий Казаков получили серебро в биатлоне на дистанции 12,5 км.



Президент Петр Порошенко поздравил победителей в Twitter.

Вітаю українську паралімпійську збірну з важливою перемогою!



Оксана Шишкова та Віталій Казаков здобули «срібло» в біатлоні на довгій дистанції.



Україна пишається вами! pic.twitter.com/jI2IkpC9ja — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Вітаю Україну з шостим «золотом»!



Наш Віталій Лук'яненко став найкращим в біатлонній гонці на 15 кілометрів на Паралімпійських іграх-2018!



Також вітаю срібного призера Олександра Казіка.



Пишаємося вами!#GloryToUkraine #PyeongChang2018 #Паралімпіада2018 pic.twitter.com/gn2twd23dX — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

В других соревнованиях в шестой день Паралимпиады украинцы были менее успешны: Григорий Вовчинский и Игорь Рептюх получили четвертое и пятое места; Ирина Буй и Богдана Конашук также стали четвертой и пятой; Тарас Радь стал четвертым, "лишь немного не дотянувшись до медали" со стрельбой.





Паралимпиада-2018 продлится до 18 марта.



На счету сборной Украины уже 19 медалей – 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.