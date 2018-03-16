Паралимпиада: У Украины шестое золото и еще два серебра

4323 просмотра
Пятница, 16 марта 2018, 09:51

Виталий Лукьяненко завоевал шестую золотую награду для Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, победив в биатлонных гонках на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

"Серебро" в этой же категории завоевал украинец Александр Казик.

Гидом Лукъяненко был Иван Марчишак, а гидом Казика – Сергей Кучерявый, сообщает украинский паралимпийский комитет в Facebook.

Еще два четвертых места с одинаковым временем – у Анатолия Ковалевского (гайд Александр Мукшин) и Юрия Уткина (гайд Руслан Перехода).

Кроме того, Оксана Шишкова и Виталий Казаков получили серебро в биатлоне на дистанции 12,5 км.

Президент Петр Порошенко поздравил победителей в Twitter.

В других соревнованиях в шестой день Паралимпиады украинцы были менее успешны: Григорий Вовчинский и Игорь Рептюх получили четвертое и пятое места; Ирина Буй и Богдана Конашук также стали четвертой и пятой; Тарас Радь стал четвертым, "лишь немного не дотянувшись до медали" со стрельбой.



Паралимпиада-2018 продлится до 18 марта.

На счету сборной Украины уже 19 медалей – 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.

Алена Рощенко, УП
Темы: Паралимпиада спорт
powered by lun.ua
По теме
Шишкова завоевала для Украины пятое золото на Паралимпиаде 13 марта 2018, 10:04
Тарас Радь добыл для Украины четеверте "золото" Паралимпиады 13 марта 2018, 07:09
Украинская сборная завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2018 12 марта 2018, 07:20
Все новости
Главные новости
Паралимпиада: У Украины шестое золото и еще два серебра
Геращенко говорит, что из-за Савченко будет сложнее освобождать заложников
Яд для Скрипаля могли подбросить в багаж его дочери в Москве
Савченко внесли в базу сайта "Миротворец"
Все новости
рейтинги

Украинцы стали еще несчастнее. Рейтинг стран мира по уровню счастья

истории

Как еврейская девочка Анна Франк стала символом Холокоста