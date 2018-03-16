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У Грузії зламаний підйомник "викидав" лижників, постраждали українці

П'ятниця, 16 березня 2018, 11:59
У Грузії зламаний підйомник викидав лижників, постраждали українці

На грузинському гірськолижному курорті Гудаурі несправність підйомника спричинила масове травмування відпочивальників.

Про це свідчить відео очевидців події, опубліковані у Facebook.

На відео видно, як підйомник працює у зворотному напрямку і на великій швидкості люди вистрибують із сидінь. Дехто залишається сидіти і підйомник на розвороті "викидає" людей із великою силою.

У коментарях до відео відпочивальники, посилаючись на слова інструкторів, повідомляють, що загиблих в наслідок інциденту немає. Також люди пишуть, що у підйомника не спрацювали електричні гальма.

"8 осіб звернулося за допомогою, 2 перевозять в Тбілісі, одна з них вагітна шведка", - написав один із коментаторів.

На офіційній сторінці курорту у Facebook повідомили, що постраждали 10 людей. Поранення незначні.

Вказується, що травмованих доставили в диспансер і вони будуть забезпечені усім необхідним.

"Компанія з розвитку гірських курортів Міністерства державного розвитку повністю компенсує всі витрати на лікування. Міністерство внутрішніх справ вже розпочало розслідування цього інциденту", - йдеться у повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Грузії Давид Сергієнко повідомив, що вісім людей постраждали в результаті виходу з ладу канатної дороги в гірському грузинському курорті Гудаурі, пише "Інтерфакс".

"Постраждали вісім туристів. Всім їм була надана медична допомога на місці. Травми не надто серйозні, крім двох туристів з України та з Швеції. Наразі в Гудаурі знаходяться реанімобілі і, по всій видимості, цих двох туристів ми перевеземо в Тбілісі", - сказав Сергієнко.

За його словами, у туриста з України відкритий перелом руки, йому вже надали першу медичну допомогу, а вагітна туристка зі Швеції скаржиться на болі в області спини.

Начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив "Українській правді", що за попередньою інформацією консула, серед постраждалих є двоє громадян України. Консул вживає заходів з надання допомоги постраждалим українцям. 

Українська правда

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Теми: Грузіянадзвичайна подія
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