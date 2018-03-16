На курорті в Грузії зламався підйомник і "викидав" відпочивальників
На грузинському гірськолижному курорті Гудаурі несправність підйомника спричинила масове травмування відпочивальників.
Про це свідчить відео очевидців події, опубліковані у Facebook.
На відео видно, як підйомник працює у зворотному напрямку і на великій швидкості люди вистрибують із сидінь. Дехто залишається сидіти і підйомник на розвороті "викидає" людей із великою силою.
У коментарях до відео відпочивальники, посилаючись на слова інструкторів, повідомляють, що загиблих в наслідок інциденту немає. Також люди пишуть, що у підйомника не спрацювали електричні гальма.
"8 осіб звернулося за допомогою, 2 перевозять в Тбілісі, одна з них вагітна шведка", - написав один із коментаторів.
На офіційній сторінці курорту у Facebook повідомили, що постраждали 10 людей. Поранення незначні.
Вказується, що травмованих доставили в диспансер і вони будуть забезпечені усім необхідним.
"Компанія з розвитку гірських курортів Міністерства державного розвитку повністю компенсує всі витрати на лікування. Міністерство внутрішніх справ вже розпочало розслідування цього інциденту", - йдеться у повідомленні.
В МЗС "Українській правді" повідомили, що консул перевіряє, чи є серед постраждалих громадяни України.