На курорті в Грузії зламався підйомник і "викидав" відпочивальників

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П'ятниця, 16 березня 2018, 12:59

На грузинському гірськолижному курорті Гудаурі несправність підйомника спричинила масове травмування відпочивальників.

Про це свідчить відео очевидців події, опубліковані у Facebook.

На відео видно, як підйомник працює у зворотному напрямку і на великій швидкості люди вистрибують із сидінь. Дехто залишається сидіти і підйомник на розвороті "викидає" людей із великою силою.

У коментарях до відео відпочивальники, посилаючись на слова інструкторів, повідомляють, що загиблих в наслідок інциденту немає. Також люди пишуть, що у підйомника не спрацювали електричні гальма.

"8 осіб звернулося за допомогою, 2 перевозять в Тбілісі, одна з них вагітна шведка", - написав один із коментаторів.

На офіційній сторінці курорту у Facebook повідомили, що постраждали 10 людей. Поранення незначні.

Вказується, що травмованих доставили в диспансер і вони будуть забезпечені усім необхідним.

"Компанія з розвитку гірських курортів Міністерства державного розвитку повністю компенсує всі витрати на лікування. Міністерство внутрішніх справ вже розпочало розслідування цього інциденту", - йдеться у повідомленні.

В МЗС "Українській правді" повідомили, що консул перевіряє, чи є серед постраждалих громадяни України. 

Українська правда
Теми: Грузія надзвичайна подія
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