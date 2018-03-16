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В Грузии сломавшийся подъемник "выбрасывал" лыжников, пострадали украинцы

Пятница, 16 марта 2018, 11:59
В Грузии сломавшийся подъемник выбрасывал лыжников, пострадали украинцы

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури неисправность подъемника вызвала массовое травмирование отдыхающих.

Об этом свидетельствует видео очевидцев происшествия, опубликованные в Facebook.

На видео видно, как подъемник работает в обратном направлении и на большой скорости люди выпрыгивают из сидений. Некоторые остается сидеть и подъемник на развороте "выбрасывает" людей с большой силой.

В комментариях к видео отдыхающие, ссылаясь на слова инструкторов, сообщают, что погибших в результате инцидента нет. Также люди пишут, что у подъемника не сработали электрические тормоза.

"8 человек обратилось за помощью, 2 перевозят в Тбилиси, одна из них беременна шведка", - написал один из комментаторов.

На официальной странице курорта в Facebook сообщили, что пострадали 10 человек. Ранения незначительные.

Указывается, что травмированных доставили в диспансер и они будут обеспечены всем необходимым.

"Компания по развитию горных курортов Министерства государственного развития полностью компенсирует все расходы на лечение. Министерство внутренних дел уже начало расследование этого инцидента", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко сообщил, что восемь человек пострадали в результате выхода из строя канатной дороги в горном грузинском курорте Гудаури, пишет "Интерфакс".

"Пострадали восемь туристов. Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси", - сказал Сергиенко.

По его словам, у туриста из Украины открытый перелом руки, ему уже оказана первая медицинская помощь, а беременная туристка из Швеции жалуется на боли в области спины.

Начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил "Украинской правде", что по предварительной информации консула, среди пострадавших - двое граждан Украины. Консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим украинцам.

Украинская правда
Темы: Грузиячрезвычайное происшествие
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