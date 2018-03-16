В Грузии сломавшийся подъемник "выбрасывал" лыжников, пострадали украинцы

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури неисправность подъемника вызвала массовое травмирование отдыхающих.



Об этом свидетельствует видео очевидцев происшествия, опубликованные в Facebook.



На видео видно, как подъемник работает в обратном направлении и на большой скорости люди выпрыгивают из сидений. Некоторые остается сидеть и подъемник на развороте "выбрасывает" людей с большой силой.





В комментариях к видео отдыхающие, ссылаясь на слова инструкторов, сообщают, что погибших в результате инцидента нет. Также люди пишут, что у подъемника не сработали электрические тормоза.



"8 человек обратилось за помощью, 2 перевозят в Тбилиси, одна из них беременна шведка", - написал один из комментаторов.



На официальной странице курорта в Facebook сообщили, что пострадали 10 человек. Ранения незначительные.



Указывается, что травмированных доставили в диспансер и они будут обеспечены всем необходимым.



"Компания по развитию горных курортов Министерства государственного развития полностью компенсирует все расходы на лечение. Министерство внутренних дел уже начало расследование этого инцидента", - говорится в сообщении.



Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко сообщил, что восемь человек пострадали в результате выхода из строя канатной дороги в горном грузинском курорте Гудаури, пишет "Интерфакс".

"Пострадали восемь туристов. Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси", - сказал Сергиенко.

По его словам, у туриста из Украины открытый перелом руки, ему уже оказана первая медицинская помощь, а беременная туристка из Швеции жалуется на боли в области спины.

Начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил "Украинской правде", что по предварительной информации консула, среди пострадавших есть двое граждан Украины. Консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим украинцам.