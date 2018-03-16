В Грузии сломавшийся подъемник "выбрасывал" лыжников, пострадали украинцы

11204 просмотра
Пятница, 16 марта 2018, 12:59

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури неисправность подъемника вызвала массовое травмирование отдыхающих.

Об этом свидетельствует видео очевидцев происшествия, опубликованные в Facebook.

На видео видно, как подъемник работает в обратном направлении и на большой скорости люди выпрыгивают из сидений. Некоторые остается сидеть и подъемник на развороте "выбрасывает" людей с большой силой.



В комментариях к видео отдыхающие, ссылаясь на слова инструкторов, сообщают, что погибших в результате инцидента нет. Также люди пишут, что у подъемника не сработали электрические тормоза.

"8 человек обратилось за помощью, 2 перевозят в Тбилиси, одна из них беременна шведка", - написал один из комментаторов.

На официальной странице курорта в Facebook сообщили, что пострадали 10 человек. Ранения незначительные.

Указывается, что травмированных доставили в диспансер и они будут обеспечены всем необходимым.

"Компания по развитию горных курортов Министерства государственного развития полностью компенсирует все расходы на лечение. Министерство внутренних дел уже начало расследование этого инцидента", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко сообщил, что восемь человек пострадали в результате выхода из строя канатной дороги в горном грузинском курорте Гудаури, пишет "Интерфакс".

"Пострадали восемь туристов. Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси", - сказал Сергиенко.

По его словам, у туриста из Украины открытый перелом руки, ему уже оказана первая медицинская помощь, а беременная туристка из Швеции жалуется на боли в области спины.

Начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил "Украинской правде", что по предварительной информации консула, среди пострадавших есть двое граждан Украины. Консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим украинцам.

Украинская правда
Темы: Грузия чрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
По теме
Германия поднимет на Совете ЕС вопрос нарушения грузинами условий безвиза - СМИ 6 марта 2018, 23:22
В Польше группа грузин и украинцев напала на полицейских, четверо раненых 23 февраля 2018, 15:02
Новая грузинская авиакомпания будет летать в Украину 22 февраля 2018, 23:15
Все новости
Главные новости
Семья нового омбудсмена занимается бизнесом в оккупированном Крыму - СМИ
В Грузии сломавшийся подъемник "выбрасывал" лыжников, пострадали украинцы
Журналисты выяснили, как Марина Порошенко возглавила госфонд
Водителей предупредили о красном уровне угрозы от непогоды
Все новости
еда

7 мест в Киеве, где предлагают безлимитные бранчи

киев

В начале лета в Киеве запустится Uber Eats