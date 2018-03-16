Дружина президента Марина Порошенко очолила Український культурний фонд, не маючи належного досвіду, а процедура її обрання викликає питання.

Про це йдеться у сюжеті програми "Схеми" – спільного проекту "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший".

Головою Українського культурного фонду Марина Порошенко стала 19 січня 2018 року. Ця бюджетна установа, зокрема, розподілятиме кошти на культурні проекти. До прикладу, цьогоріч фонд має розпорядитися 207,5 мільйонами гривень.

Висунув першу леді на роль керівника фонду директор-президент телеканалу ICTV Олександр Богуцький, якого призначив до наглядової ради фонду Петро Порошенко. Кандидатуру дружини президента підтримали всі члени наглядової ради фонду, а призначив її міністр культури Євген Нищук.

За словами останнього, інших кандидатур на керівника фонду й не висувалося. З опитаних членів наглядової ради лише Олександр Книга розповів, що були ще кандидатури артистів Станіслава Мойсеєва та Богдана Бенюка.

Для Марини Порошенко це вже друга посада за час президентства її чоловіка. У 2016 році Петро Порошенко призначив її співголовою Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

На прес-конференції після призначення головою наглядової ради Українського культурного фонду Марина Порошенко демонструвала свій диплом мистецтвознавця-експерта, а також перелік заходів за її участю.

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У день першого публічного засідання наглядової ради, через місяць після обрання, вона сказала журналісту "Схем", що для неї "це була несподіванка". За словами дружини президента, вона навіть усно не пропонувала свою кандидатуру – і не відразу погодилася на цю посаду.

А на запитання про другу освіту дружина президента відповіла ухильно: прізвищ своїх викладачів у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв не змогла згадати – мовляв, 10 років минуло, а на запитання про відвідування занять сказала: "Я себе відчуваю вже як на допиті якомусь. Я в чомусь винна, чи що?".

В академії пояснили, що спочатку Марина Порошенко навчалася екстерном, а потім заочно. Ректор академії Василь Чернець розповів про старанність дружини президента, хоча з опитаних викладачів лише одна пригадала таку студентку й назвала її мовчазною.

Євген Нищук заявляв, що голова і члени наглядової ради фонду працюють на громадських засадах. Хоча експерти зазначають, що людина, яка розпоряджається державними коштами, повинна мати трудові відносини з відповідною установою.

Експерти також вбачають конфлікт інтересів у тому, що за Марину Порошенко голосували призначені президентом члени наглядової ради. Проте в Національному агентстві з питань запобігання корупції кажуть, що закон "Про запобігання корупції" тут не діє, адже фонд не має на меті прибутку, а член наглядової ради працюють на громадських засадах.

"Схеми" стверджують, що в обранні половини членів наглядової ради була лише видимість прозорого конкурсу. Президент призначив Олександра Богуцького й Аду Роговцеву. Міністр культури – Юлію Литвинець та Олександра Книгу.

Ще чотирьох членів наглядової ради обрали шляхом інтернет-голосування, але його протокол зник із доступу за 5 днів по його завершенні 27 жовтня 2017 року.

За даними "Схем", двоє кандидатів, які набрали найбільше голосів, не стали членами наглядової ради (так, Олександр Сусленський – одногрупник Марини Порошенко – зняв свою кандидатуру), натомість туди потрапив кандидат, який перебуває в люстраційному реєстрі ще й двічі голосував сам за себе (Сергій Сьомкін).

Фінальне рішення щодо визначення переможця ухвалювала лічильна комісія – і коли два кандидати набрали однакову кількість голосів, жеребкування чи повторних виборів не було.