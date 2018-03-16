Журналисты выяснили, как Марина Порошенко возглавила госфонд

Супруга президента Украины Марина Порошенко возглавил Украинский культурный фонд, не имея должного опыта, а процедура ее избрания вызывает вопросы.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы" – совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый".



Главой Украинского культурного фонда Марина Порошенко стала 19 января 2018 года. Это бюджетное учреждение, в частности, будет распределять средства на культурные проекты. К примеру, в этом году фонд распорядиться 207,5 миллионами гривен.





Выдвинул первую леди на роль руководителя фонда директор-президент телеканала ICTV Александр Богуцкий, которого назначил в наблюдательный совет фонда Петр Порошенко. Кандидатуру супруги президента поддержали все члены наблюдательного совета фонда, а назначил ее министр культуры Евгений Нищук.



По словам последнего, других кандидатур на руководителя фонда и не выдвигалось. Из опрошенных членов наблюдательного совета только Александр Книга рассказал, что были еще кандидатуры артистов Станислава Моисеева и Богдана Бенюка.



Для Марины Порошенко это уже вторая должность за время президентства ее мужа. В 2016 году Петр Порошенко назначил ее сопредседателем Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".



На пресс-конференции после назначения главой наблюдательного совета Украинского культурного фонда Марина Порошенко демонстрировала свой диплом искусствоведа-эксперта, а также перечень мероприятий с ее участием.

Maryna Poroshenko Experience (PDF)

Maryna Poroshenko Experience (Text) ​ В день первого публичного заседания наблюдательного совета, через месяц после избрания, она сказала журналисту "Схем", что для нее "это была неожиданность". По словам жены президента, она даже устно не предлагала свою кандидатуру – и не сразу согласилась на эту должность.



А на вопрос о втором образовании супруга президента ответила уклончиво: фамилий своих преподавателей в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств не смогла вспомнить – мол, 10 лет прошло, а на вопрос о посещении занятий сказала: "Я себя чувствую уже как на допросе каком-то. Я в чем-то виновата, что ли?".



В академии пояснили, что сначала Марина Порошенко училась экстерном, а потом заочно. Ректор академии Василий Чернец рассказал об усердии жены президента, хотя из опрошенных преподавателей лишь одна вспомнила такую ​​студентку и назвала ее молчаливой.



Евгений Нищук заявлял, что глава и члены наблюдательного совета фонда работают на общественных началах. Хотя эксперты отмечают, что человек, который распоряжается госсредствами, должен иметь трудовые отношения с соответствующим учреждением.

Эксперты также видят конфликт интересов в том, что за Марину Порошенко голосовали назначенные президентом члены наблюдательного совета. Однако в Национальном агентстве по предупреждению коррупции говорят, что закон "О предупреждении коррупции" здесь не действует, так как фонд не нацелен на прибыль, а члены наблюдательного совета работают на общественных началах.



"Схемы" утверждают, что в избрании половины членов наблюдательного совета была лишь видимость прозрачного конкурса. Президент назначил Александра Богуцкого и Аду Роговцеву. Министр культуры – Юлию Литвинец и Александра Книгу.



Еще четыре члена наблюдательного совета избрали путем интернет-голосования, но его протокол исчез из доступа через 5 дней по его завершении 27 октября 2017 года.



По данным "Схем", два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, не стали членами набсовета (так, Александр Сусленский – одногруппник Марины Порошенко – снял свою кандидатуру), зато туда попал кандидат, находящийся в люстрацийному реестре и дважды голосовавший сам за себя (Сергей Семкин).



Финальное решение по определению победителя принимала счетная комиссия – и когда два кандидата набрали одинаковое количество голосов, жеребьевки или повторных выборов не было.