Родина нового омбудсмена займається бізнесом в окупованому Криму – ЗМІ

Новопризначена Уповноважена з прав людини Людмила Денісова є однією з контролерів компанії, що після анексії Росією півострова була перереєстрована на російську податкову.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Її доньки також значаться серед засновників ще п’яти кримських компаній.

До анексії півострова Денісова володіла чвертю будівельної компанії "Крымжелезобетон". 12 січня 2015 року вона була перереєстрована в окупованому Сімферополі за російським законодавством.

Її засновником в Єдиному держреєстрі юросіб Російської Федерації значиться українська ТОВ "Тріора", 25% статутного капіталу якої внесла Денісова. Також серед засновників "Тріори" значаться ще два колишніх народних депутати від партії "Батьківщина" Сергій Веліжанський і Андрій Сенченко.

У листопаді 2014 року на російську податкову була перереєстрована ще одна пов’язана з Денісовою компанія - "Севастопольмарінсервіс". Щоправда, на місце омбудсмена у складі засновників увійшла її донька Олена Титаренко.

Окрім цього, Олена Титаренко є співвласницею кримських ООО "Промтекстиль", "Бизнес Альянс" і "Дигаймер", які займаються виробництвом тканин, будівництвом і орендою нерухомості. Молодша донька Денісової Олександра Квітко теж володіє половиною ООО "Фирма Д.Э.В", що спеціалізується на здачі в оренду нерухомого майна.

Журналісти проекту зазначають, що російська ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон" відсутня у деклараціях Людмили Денісової за 2015 і 2016 роки.

У коментарі журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" свою причетність до неї Денісова заперечила та заявила, що після анексії Криму Росією всі її активи були націоналізовані, тому на даний час ні вона, ні її родичі бізнесом на окупованій території не займаються.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня призначила Людмилу Денісову Уповноваженою з прав людини.

Раніше вона протягом останніх чотирьох скликань обиралася народним депутатом і двічі обіймала посаду міністра соціальної політики в урядах Юлії Тимошенко й Арсенія Яценюка.