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Наказ про отруєння екс-шпигуна дав особисто Путін – МЗС Британії

П'ятниця, 16 березня 2018, 13:38
Наказ про отруєння екс-шпигуна дав особисто Путін – МЗС Британії

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив у п'ятницю, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новічок" для отруєння колишнього російського агента у Британії.

Про це повідомляє Reuters, передає Європейська правда.

"У нас суперечка з путінським Кремлем і з його рішенням - а ми вважаємо, що практично напевне направити використання нервово-паралітичної речовини на вулицях Великої Британії, на вулицях Європи вперше після Другої світової війни було його рішенням", - заявив британський міністр.

Глава британського МЗС наголосив, що Лондон водночас не має нічого проти самих росіян. "В результаті того, що відбувається, русофобії не повинно бути", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій вони звинуватили Росію в отруєнні екс-шпигуна та його доньки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

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