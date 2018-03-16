Приказ об отравлении экс-шпиона отдал лично Путин – МИД Великобритании

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать отравляющее нервно-паралитическое вещество "Новичок" для покушения на жизнь бывшего российского агента в Британии.

Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда.

"У нас спор с путинским Кремлем и с его решением – а мы считаем, что практически наверняка использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые после Второй мировой войны было его решением", - заявил британский министр.

Глава британского МИД подчеркнул, что Лондон вместе с тем не имеет ничего против самих россиян. "В результате того, что происходит, русофобии быть не должно", - сказал Джонсон.

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления Скрипаля и его дочери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".