Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ готує санкції проти організаторів псевдовиборів у Криму

П'ятниця, 16 березня 2018, 14:06

Україна працює над санкційним списком організаторів виборів президента Росії в окупованому Криму.

Про це повідомив журналістам у п'ятницю міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми говоримо про персональні санкції для тих, хто бере участь в організації цих виборів або сприяв цим виборам. Ми зараз працюємо над відповідним списком", - сказав він.

За словами міністра, перед введенням таких обмежень необхідно пройти процедуру верифікації переліку.

"Однак найближчим часом ми його (список ред.) нашим партнерам передамо", - зазначив він.

Клімкін додав, що передасть відповідний список на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі 19 березня, а також порушить питання на переговорах з представниками держав "Великої сімки" (G7).

Зокрема, йдеться про заборону згаданим особам в'їзду до країн ЄС.

"Я буду говорити з міністрами про те, що санкції в майбутньому повинні піднімати ціну окупації не тільки відносно окупованого Криму, а й відносно всієї Росії", - пояснив глава МЗС.

Теми: КримвиборипрезидентсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Крим
З’явилися супутникові знімки руйнувань Кримського мосту
Путін обурився "другому теракту" на Кримському мості і вимагає "конкретних пропозицій"
Путіну доповіли про підрив Кримського мосту
Останні новини
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
Усі новини...
Реклама: