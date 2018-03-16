Київ готує санкції проти організаторів псевдовиборів у Криму

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П'ятниця, 16 березня 2018, 15:06

Україна працює над санкційним списком організаторів виборів президента Росії в окупованому Криму.

Про це повідомив журналістам у п'ятницю міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми говоримо про персональні санкції для тих, хто бере участь в організації цих виборів або сприяв цим виборам. Ми зараз працюємо над відповідним списком", - сказав він.

За словами міністра, перед введенням таких обмежень необхідно пройти процедуру верифікації переліку.

"Однак найближчим часом ми його (список ред.) нашим партнерам передамо", - зазначив він.

Клімкін додав, що передасть відповідний список на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі 19 березня, а також порушить питання на переговорах з представниками держав "Великої сімки" (G7).

Зокрема, йдеться про заборону згаданим особам в'їзду до країн ЄС.

"Я буду говорити з міністрами про те, що санкції в майбутньому повинні піднімати ціну окупації не тільки відносно окупованого Криму, а й відносно всієї Росії", - пояснив глава МЗС.

Теми: Крим вибори президент санкції Росія
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