Киев готовит санкции против организаторов псевдовыборов в Крыму

Украина работает над санкционным списком организаторов выборов президента России в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил журналистам в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто принимает участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком", - сказал он.

По словам министра, перед введением таких ограничений необходимо пройти процедуру верификации перечня.

"Однако в ближайшее время мы его (список –ред.) нашим партнерам передадим", - отметил он.

Климкин добавил, что передаст соответствующий список на встрече министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза в Брюсселе 19 марта, а также поднимет вопрос на переговорах с представителями государств "Большой семерки" (G7).

В частности, речь идет о запрете упомянутым лицам на въезд в страны ЕС.

"Я буду говорить с министрами о том, что санкции в будущем должны поднимать цену оккупации не только по отношению к оккупированному Крыму, но и в отношении всей России", - пояснил глава МИД.