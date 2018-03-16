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Киев готовит санкции против организаторов псевдовыборов в Крыму

Пятница, 16 марта 2018, 14:06

Украина работает над санкционным списком организаторов выборов президента России в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил журналистам в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто принимает участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком", - сказал он.

По словам министра, перед введением таких ограничений необходимо пройти процедуру верификации перечня.

"Однако в ближайшее время мы его (список –ред.) нашим партнерам передадим", - отметил он.

Климкин добавил, что передаст соответствующий список на встрече министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза в Брюсселе 19 марта, а также поднимет вопрос на переговорах с представителями государств "Большой семерки" (G7).

В частности, речь идет о запрете упомянутым лицам на въезд в страны ЕС.

"Я буду говорить с министрами о том, что санкции в будущем должны поднимать цену оккупации не только по отношению к оккупированному Крыму, но и в отношении всей России", - пояснил глава МИД.

Темы: КрымвиборыпрезидентсанкцииРосcия
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