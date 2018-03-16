Киев готовит санкции против организаторов псевдовыборов в Крыму
Украина работает над санкционным списком организаторов выборов президента России в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил журналистам в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто принимает участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком", - сказал он.
По словам министра, перед введением таких ограничений необходимо пройти процедуру верификации перечня.
"Однако в ближайшее время мы его (список –ред.) нашим партнерам передадим", - отметил он.
Климкин добавил, что передаст соответствующий список на встрече министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза в Брюсселе 19 марта, а также поднимет вопрос на переговорах с представителями государств "Большой семерки" (G7).
В частности, речь идет о запрете упомянутым лицам на въезд в страны ЕС.
"Я буду говорить с министрами о том, что санкции в будущем должны поднимать цену оккупации не только по отношению к оккупированному Крыму, но и в отношении всей России", - пояснил глава МИД.