НАБУ назвало топ-5 країн, де наслідили українські корупціонери

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П'ятниця, 16 березня 2018, 15:23

Національне антикорупційне бюро скерувало 300 запитів до 57 країн світу задля викриття українських топ-корупціонерів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

"130 із них (запитів - ред.) — виконано. Латвія, Кіпр, Австрія, Велика Британія та Швейцарія — топ-п’ять країн, де українські корупціонери залишили свій слід і до компетентних органів яких НАБУ зверталося найчастіше", - повідомили в бюро.

"Рекордсменами за кількістю запитів, скерованих НАБУ до інших держав, є справа з заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (53 запити) та завдання збитків ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (19 запитів)", - заявили в НАБУ.

Як відомо, у січні 2017 року Національне антикорупційне бюро затримало в.о. голови ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", який може бути причетний до завдання збитків компанії на суму понад 300 млн гривень.

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Українська правда
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