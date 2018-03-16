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НАБУ назвал топ-5 стран, где наследили украинские коррупционеры

Пятница, 16 марта 2018, 14:23

Национальное антикоррупционное бюро направило 300 запросов в 57 стран мира для разоблачения украинских топ-коррупционеров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"130 из них (запросов - ред.) - выполнено. Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария - топ-пять стран, где украинские коррупционеры оставили свой след и в компетентные органы которых НАБУ обращалось чаще", - сообщили в бюро.

"Рекордсмен по количеству запросов, направленных НАБУ за рубеж, обстоит дело с завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (53 запроса) и нанесение ущерба ГП "Объединенная горно-химическая компания" (19 запросов)", - заявили в НАБУ.

Как известно, в январе 2017 Национальное антикоррупционное бюро задержало и.о. председателя ОАО "Объединенная горно-химическая компания", который может быть причастен к нанесению ущерба компании на сумму более 300 млн гривен.

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Украинская правда
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