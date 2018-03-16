НАБУ назвал топ-5 стран, где наследили украинские коррупционеры

Национальное антикоррупционное бюро направило 300 запросов в 57 стран мира для разоблачения украинских топ-коррупционеров.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.



"130 из них (запросов - ред.) - выполнено. Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария - топ-пять стран, где украинские коррупционеры оставили свой след и в компетентные органы которых НАБУ обращалось чаще", - сообщили в бюро.



"Рекордсмен по количеству запросов, направленных НАБУ за рубеж, обстоит дело с завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (53 запроса) и нанесение ущерба ГП "Объединенная горно-химическая компания" (19 запросов)", - заявили в НАБУ.



Как известно, в январе 2017 Национальное антикоррупционное бюро задержало и.о. председателя ОАО "Объединенная горно-химическая компания", который может быть причастен к нанесению ущерба компании на сумму более 300 млн гривен.



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