НАБУ назвал топ-5 стран, где наследили украинские коррупционеры

1574 просмотра
Пятница, 16 марта 2018, 15:23

Национальное антикоррупционное бюро направило 300 запросов в 57 стран мира для разоблачения украинских топ-коррупционеров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"130 из них (запросов - ред.) - выполнено. Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария - топ-пять стран, где украинские коррупционеры оставили свой след и в компетентные органы которых НАБУ обращалось чаще", - сообщили в бюро.

"Рекордсмен по количеству запросов, направленных НАБУ за рубеж, обстоит дело с завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (53 запроса) и нанесение ущерба ГП "Объединенная горно-химическая компания" (19 запросов)", - заявили в НАБУ.

Как известно, в январе 2017 Национальное антикоррупционное бюро задержало и.о. председателя ОАО "Объединенная горно-химическая компания", который может быть причастен к нанесению ущерба компании на сумму более 300 млн гривен.

Читайте также: Ядерное обогащения Николая Мартыненко

Украинская правда
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Двигатели для ВСУ: Минобороны хочет взыскать 5,4 миллиона с Львовского завода
НАБУ назвал топ-5 стран, где наследили украинские коррупционеры
Приказ об отравлении экс-шпиона отдал лично Путин – МИД Великобритании
Я вам не вицеголовиха – Геращенко возмутил сексизм Ляшко
Все новости
транспорт

Булава, барный стул, ковер: 50 странных вещей, которые украинцы забывали в Uber

Лайфхаки

Лайфхак в Word и Excel: Prometheus запускает новый онлайн-курс