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СБУ попереджає українців про відповідальність за участь у виборах у Криму

П'ятниця, 16 березня 2018, 14:27

Служба безпеки попереджає громадян України про кримінальну відповідальність за участь в організації та сприянні проведенню незаконних виборів президента РФ на тимчасово анексованій території Автономної Республіки Крим.

Про це йдеться у повідомленні СБУ від 16 березня.

СБУ закликає всіх громадян України, які проживають у тимчасово анексованому Криму, утриматися від участі у незаконних виборах президента РФ.

Там нагадують, що слідчі головного управління СБ України в АР Крим здійснюють досудове розслідування кримінальних злочинів, передбачених ч. 1, 3 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що окремі громадяни України за попередньою змовою між собою здійснюють організацію на тимчасово анексованій території України – Автономній Республіці Крим ‒ незаконних виборів президента РФ.

В СБУ наголошують, що цими своїми діями вони свідомо надають допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, направленої на шкоду державному суверенітету і територіальній цілісності нашої країни.

У рамках досудового слідства, зокрема, досліджується незаконна діяльність голови так званої центральної виборчої комісії на тимчасово анексованій території АР Крим у проведенні незаконних виборів президента РФ на території українського півострова.

Зазначається, що зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 109, ч. 1 та ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

А саме у незаконному проведенні та організації незаконного референдуму на території АР Крим 16.03.2014, виборів до законодавчих органів Криму та міста Севастополя і муніципальні вибори з метою формування незаконних органів влади 14.09.2014, вибори до Державної Думи Російської Федерації 18.09.2016.

Триває досудове слідство, яке встановлює всіх осіб причетних до сприяння псевдовиборів, організованих окупаційною владою.

Тим часом, колишній журналіст і блогер Заїр Акадиров опитав кількох літніх людей на набережній в Сімферополі 15 березня - і вони збираються піти на вибори президента Росії найближчої неділі.

У відповідях звучало "А як же?" і "Ми, люди похилого віку, всі підемо".

Як відомо, Україна закликає жителів анексованого Криму не голосувати на незаконних виборах президента Російської Федерації 18 березня - в річницю офіційної анексії АРК, а світ -  не визнавати цих виборів.

Українська правда
Теми: СБУКрим
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